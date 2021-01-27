Агентство АБО запустило проект, в рамках которого дает возможность стартапам получить 10 000 долларов для старта собственного проекта, а также поддержку специалистов для его продвижения.

Источник: АБО

Таким образом агентство хочет помочь развивать маленькие региональные медиа.

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"В регионах много крутых людей, для которых шанс создать собственный медиа-стартап – это всегда о новом опыте...Если продукт найдет свою аудиторию, то стартап ждет успех в будущем”, – говорят организаторы.

Кто может претендовать

региональное (городское) онлайн-медиа

медиа в соцсетях (Facebook, Instagram)

мобильное приложение

канал в Telegram

Канал YouTube или шоу

e-mail рассылка

подкаст

различные форматы для TikTok

стендап-шоу

другая идея.

Сначала претендентам нужно заполнить заявление. После этого пройдет представление команды (она должна состоять как минимум из 3 членов команды) и, собственно, презентация, идеи.

Где подать заявку

Заявку на участие в проекте принимают до 10 марта. Подать заявку можно по ссылке.