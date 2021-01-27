10 тысяч долларов для медиа-стартапа: как подать заявку
Агентство АБО запустило проект, в рамках которого дает возможность стартапам получить 10 000 долларов для старта собственного проекта, а также поддержку специалистов для его продвижения.
Источник: АБО
Таким образом агентство хочет помочь развивать маленькие региональные медиа.
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"В регионах много крутых людей, для которых шанс создать собственный медиа-стартап – это всегда о новом опыте...Если продукт найдет свою аудиторию, то стартап ждет успех в будущем”, – говорят организаторы.
Кто может претендовать
- региональное (городское) онлайн-медиа
- медиа в соцсетях (Facebook, Instagram)
- мобильное приложение
- канал в Telegram
- Канал YouTube или шоу
- e-mail рассылка
- подкаст
- различные форматы для TikTok
- стендап-шоу
- другая идея.
Сначала претендентам нужно заполнить заявление. После этого пройдет представление команды (она должна состоять как минимум из 3 членов команды) и, собственно, презентация, идеи.
Где подать заявку
Заявку на участие в проекте принимают до 10 марта. Подать заявку можно по ссылке.
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