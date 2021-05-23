На всех видео YouTube появится реклама: когда

Во всех видеозаписях, которые публикуются на YouTube, с 1 июня появится реклама. Платформа планирует монетизировать даже каналы, которые не подключены к партнерской программе.

Также хостинг введет налоги для блогеров, которые живут за пределами Соединенных Штатов Америки.

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Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Это соглашение не дает вам права на любые выплаты. Начиная с 1 июня 2021 года, любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любой другой сделкой между вами и YouTube, будут рассматриваться как роялти,

– говорится в сообщении.

Прибыль, полученная от просмотров в США через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство, будет облагаться налогом.

Блогерам необходимо предоставить индивидуальный налоговый номер, наименование юридического лица и название канала для налогообложения дохода.

Без этих данных видеохостинг сможет получать до 24% доходов с просмотров.

Обновленные условия пользования YouTube начнут действовать с первого дня лета, вместе с тем в США уже действуют с ноября 2020 года.