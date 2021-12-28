З появою соцмереж, а також таких сервісів як Google News та Microsoft News, ця функція стала не такою популярною, як колись. Тепер майже всі проєкти мають свою сторінку на Facebook, Instagram, Twitter чи іншому ресурсі й публікують свої новини там, після чого вони потрапляють до загальної стрічки новин користувача. З часом технологія RSS взагалі зникла з браузерів. Однак тепер Microsoft Edge збирається повернути її у дещо зміненому вигляді. Як це буде – розповідаємо далі.

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RSS знову в строю

За даними інсайдерів, функція отримала назву Followable Web.

Вона вже тестується у збірках Edge Canary для Windows і з'явиться в одній з наступних стабільних версій браузера.

Це і буде реінкарнація стрічки RSS.

Оновлення дозволить відстежувати появу нового контенту на вибраних сайтах.

Функція наразі інтегрована у панель "Колекції".



Функція Followable Web / Фото WindowsLatest

Крім того, Microsoft представить нову кнопку "Стежити", яка буде розташована в адресному рядку браузера. Сайти, які відвідує Edge, матимуть цю кнопку, якщо мають підтримуваний RSS-канал, а оновлення з сайту також з'являться на новій бічній панелі.

Очікується, що нововведення стане більш практичною альтернативою соціальних мереж та месенджерів для відстеження заголовків новин. Адже тут не буде жодних "розумних" алгоритмів, які вибиратимуть для користувача окремі публікації, які можуть йому сподобатися. Така стрічка формуватиметься в хронологічному порядку.

Джерело припускає, що в майбутньому Followable Web цілком може бути виділена в окремий блок з власною кнопкою.

Коли завершиться тестування функції та почнеться її впровадження у стабільні версії браузера, невідомо.