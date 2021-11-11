Розв'язана загадка затемнень мілісекундних пульсарів

Пульсари – це нейтронні зорі, що є неймовірно компактними об'єктами та складаються переважно з нейтронів. Характерною особливість пульсарів є їхні викиди випромінювання та швидке обертання. Завдяки цьому ми можемо спостерігати їх на Землі.

Якщо конус електромагнітного випромінювання з магнітного полюса нейтронної зорі спрямований на Землю під час обертання, то ми можемо його зафіксувати. Через швидке обертання пульсар з Землі здається маяком, який постійно блимає. Періодичність такого миготіння доходить до сотень за секунду, що відображає таку ж швидкість обертання. Та іноді у періоді пульсації стаються збої. Тепер науковці пояснили їхню причину.

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Візуалізація обертання пульсара: дивитись відео

Причина "збоїв" у сигналах від пульсарів

Пульсари стабільні на дуже великих проміжках часу, тому не дивно, що їх називають "маяками". По їхнім радіоімпульсам дійсно можна звіряти годинник. Та якщо така нейтронна зоря має зірку-компаньйона, то починає з нею взаємодіяти завдяки гравітації.

Пульсар або перетягує до себе речовину сусіда або, якщо конус випромінювання з магнітних полюсів спрямований прямо на зорю-компаньйона, видуває речовину у навколишній простір. У ситуації перетягування речовини утворюється акреційний диск, який ми можемо зафіксувати. Тому, вважають науковці, причиною "збоїв" пульсації є другий варіант.

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Річ у тім, що коли пульсар буквально видуває речовину у зорі-компаньйона, та не щезає безслідно, а продовжує взаємодіяти з космічними тілами у системі. Фактично утворюються дифузні хмари, які заважають нашим спостереженням. Тому ні, сама частота радіоімпульсів не змінюється, але своєрідні затемнення дифузними хмарами перекривають для нас частину випромінювання.

Науковці перевірили свою теорію, використавши радіотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT). Спостереження велося за пульсаром J1544+4937, відритим у 2013 році. Оскільки GMRT мав широку пропускну здатність сигналів на різних частотах, дослідження вийшло дуже продуктивним. Так виявилося, що космічні хмари блокують лише частину радіоімпульсів – все залежить від частоти. Також здатність дифузних хмар перекривати випромінювання сильно залежить від того, з чого вони складаються.