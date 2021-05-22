Розвиток екстремістських угруповань підпорядковується математичному рівнянню – вчені

Дослідники зі США проаналізували розвиток терористичних організацій і прийшли до висновку, що всі вони підпорядковуються математичним законам. Висновки спостережень сподіваються використовувати для профілактики екстремізму.
Запобігання терористичним загрозам у режимі онлайн має важливе значення для служб безпеки всього світу. Робота вже опублікована в журналі Scientific Reports.
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Математична формула екстремізму
Щоб дізнатися, чи є в розвитку таких угруповань якісь закономірності, вчені з Університету Джорджа Вашингтона проаналізували різні характеристики екстремістських рухів.
- Увагу зосередили на одній з таких груп, яка називається "рух Бугалу" і наразі є досить слабкою.
- Вона належить до ультраправих антиурядових екстремістських угруповань у США.
- У підсумку рух порівняли з усім відомою організацією ІДІЛ.
- Дослідники проаналізували зростання екстремістських угруповань, кількість онлайн-прихильників та інші параметри.
З'ясувалось, що розвиток таких рухів підпорядковується одному математичному закону — рівнянню ударної хвилі.
Як мінімум рання динаміка подібних онлайн-спільнот слідує одному і тому ж математичному порядку, незважаючи на кардинально різну ідеологію, різкі відмінності в культурі та географії обох угруповань.
Рівняння ударної хвилі / Фото phys.org
Отримані дані, на думку вчених, можна використовувати для протидії онлайн-екстремізму. Для цього планують залучити соціальні мережі, які шляхом певних заходів здатні перешкодити виникненню і наростанню "хвилі".