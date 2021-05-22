Розвиток екстремістських угруповань підпорядковується математичному рівнянню – вчені

Дослідники зі США проаналізували розвиток терористичних організацій і прийшли до висновку, що всі вони підпорядковуються математичним законам. Висновки спостережень сподіваються використовувати для профілактики екстремізму.

Запобігання терористичним загрозам у режимі онлайн має важливе значення для служб безпеки всього світу. Робота вже опублікована в журналі Scientific Reports.

Цікаво Активне шумопоглинання у навушниках: як воно працює й від чого захищає

Математична формула екстремізму

Щоб дізнатися, чи є в розвитку таких угруповань якісь закономірності, вчені з Університету Джорджа Вашингтона проаналізували різні характеристики екстремістських рухів.

Увагу зосередили на одній з таких груп, яка називається "рух Бугалу" і наразі є досить слабкою.

Вона належить до ультраправих антиурядових екстремістських угруповань у США.

У підсумку рух порівняли з усім відомою організацією ІДІЛ.

Дослідники проаналізували зростання екстремістських угруповань, кількість онлайн-прихильників та інші параметри.

З'ясувалось, що розвиток таких рухів підпорядковується одному математичному закону — рівнянню ударної хвилі.

Як мінімум рання динаміка подібних онлайн-спільнот слідує одному і тому ж математичному порядку, незважаючи на кардинально різну ідеологію, різкі відмінності в культурі та географії обох угруповань.



Рівняння ударної хвилі / Фото phys.org

Отримані дані, на думку вчених, можна використовувати для протидії онлайн-екстремізму. Для цього планують залучити соціальні мережі, які шляхом певних заходів здатні перешкодити виникненню і наростанню "хвилі".