Розвиток 5G у росії повністю зупинено через західні санкції: немає обладнання

Ще один наслідок російської агресії: розвиток 5G-технологій в країні тепер неможливий через відсутність відповідного обладнання. Тому найближчими роками окупанти не побачать нових мереж.

Як повідомляють так звані "журналісти" в росії, місцевий ринок покинули провідні постачальники обладнання – Cisco, Ericsson, Nokia та навіть китайська Huawei. Крім того, найбільш підходящий для 5G частотний діапазон зайнятий силовими відомствами.

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росія без 5G

З частотами проблема менша. Як заявляють експерти в області мобільних телекомунікацій, діапазон 24,25-27,5 гігагерца Державна комісія з радіочастот планує надати у 2023 році. Однак ця пропозиція не влаштовує компанії, зацікавлені в розвитку технології. Оптимальним для 5G вони називають "Золотий діапазон" 3,4-3,8 гігагерца, який використовують військові, а те, що пропонує Мінцифри, називають "малопридатним для побудови мережі загального користування".

Що стосується обладнання, то тут прогнози експертів ще більш песимістичні. За їх словами, відсутність устаткування не вдасться подолати паралельним імпортом. Регулятор при цьому вимагає, щоб обладнання було вітчизняним. За словами аналітика MForum Analytics Олексія Бойка, у лютому 2021 року "Ростех" заявив про створення "першої вітчизняної базової станції LTE-Advanced операторського класу". Однак там фактично розроблені тільки деякі елементи, немає серійного випуску, а в конструкції використовуються зарубіжні компоненти. Також залишається питання ціни.

Наостанок – потреба в програмному забезпеченні, нових базових станціях, інфраструктурі та іншому. Усе це не можна отримати через паралельний імпорт.