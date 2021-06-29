Пентагон вважає НЛО загрозою нацбезпеки: новий звіт національної розвідки США

В кінці минулого тижня Управління національної розвідки США опублікувало звіт про непізнані літаючі об'єкти, повідомлення про які надходили в період з 2004 по 2021 рік. Звіт не містить висновку про неземне походження НЛО. У ньому наведено 144 повідомлення про помічені UAP (unidentified aerial phenomena – непізнані повітряні явища), що надійшли, в основному, від військових льотчиків.

Звіт під назвою "Попередня оцінка: непізнані повітряні явища" являє собою коротку девятисторінкову версію більш об'ємного секретного документа, наданого працівником служби національної розвідки комітетам Конгресу США.

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Що сказано у звіті про UAP

У документі дається оцінка "загрози, яка походить від невпізнаних повітряних явищ, і прогресу, досягнутого Цільовою групою Міністерства оборони по непізнаних повітряних явищах у розумінні цієї загрози".

Що примітно, дослідники прийшли до висновку, що "кілька UAP, схоже, демонструють передові технології".

Більш, того, доповідь фактично підтверджує, що UAP дійсно реальні і матеріальні.

Більшість невпізнаних повітряних явищ, ймовірно, дійсно є фізичними об'єкти, з огляду на той факт, що більшість[...] були зафіксовані декількома датчиками,

– йдеться у документі.

Як повідомляли очевидці, були випадки, коли UAP залишалися нерухомими, попри сильний вітер, та рухалися проти вітру, різко маневрували або рухалися зі значною швидкістю без видимих ​​засобів руху. У невеликій кількості випадків системи військових літаків вловлювали радіочастотну (РЧ) енергію при виявленні UAP.

Це свідчить про те, що деякі UAP можуть керуватися віддалено. У деяких повідомленнях описуються об'єкти, "які рухаються зі швидкістю, що перевищує звуковий бар'єр, без звукового удару". Жоден з відомих літальних апаратів не може летіти швидше звуку без виникнення звукового удару.

UAP це НЛО?

Так. По-суті це два визначення одного і того ж явища – це невпізнані об'єкти, природу та фізичні властивості яких спостерігачі не можуть пояснити. Однак, як би це не звучало, варто наголосити, що причинами виникнення UAP/НЛО може бути низка джерел, серед яких ймовірні прибульці чи позаземні технології серйозно не розглядаються.

Варто лише ознайомитися з переліком можливих джерел виникнення цих феноменів, щоб пересвідчитися, що у звіті UAP йдеться про щось надзвичайно невинне, як от:

безпілотні літальні апарати;

зграї птахів;

інший "безлад у повітрі", наприклад поліетиленові пакети;

якісь природні явища – атмосферні умови, які вловлюються інструментами або викликають дивні ілюзії;

інше – універсальний термін, який можна трактувати, як "так, ми справді й гадки не маємо що це".

Однак розглядаються й більш серйозні та небезпечні джерела походження непізнаних явищ та об'єктів:

надсекретні технології США, про які не знають військово-морський флот та інші відомства;

іноземні технології інших країн, серед яких Росія або Китай.

А як же прибульці?

Якщо прихильники усіляких теорій змови та ідеї про відвідини Землі прибульцями вже почали задоволено потирати руки, ми змушені їх розчарувати. У докементах немає жодної інформації про неймовірні надприродні здібності об'єктів, яка б не пояснювалася можливою ілюзією або ж особливістю роботи обладнання, яке зафіксувало об'єкти.

Мік Уест, викривач псевдонауки, на запитання CNN наголосив, що характеристики відео з військово-морських літаків роблять об'єкти більш цікавими, ніж вони справді можуть бути.

До прикладу, Уест спростував використаний Times термін "палаючі аури" у заголовку своєї статті 2017 року для опису UAP, записаних телевізійними камерами, через які об'єкти іноді виглядають так, ніби вони світяться.

Крім того у звіті зазначено, що камери на борту військових літаків призначені для тактичних операцій і не підходять для фіксації неідентифікованих явищ, що обмежує здатність аналітиків вивчати спостереження постфактум.

У звіті мовиться, що наявність декількох датчиків і камер має свої переваги, особливо при спільній роботі під час зіткнення з чимось невідомим – радіочастотні датчики добре фіксують швидкість об'єкта, а камери можуть визначати розмір об'єкта. Але без цих можливостей аналіз UAP вкрай ускладнений.

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Загроза національній безпеці

У документі зазначено, що "UAP створюють проблему безпеки польотів і можуть створити загрозу національній безпеці США". Особливі побоювання у авторів доповіді викликає те, що UAP можуть бути "платформами іноземних супротивників [для] збору [даних] або ж є свідченням того, що потенційний противник розробив проривних або руйнівну технологію".

Також дослідники відзначили, що випадки таких явищ "ймовірно, не мають єдиного пояснення". Головною причиною відсутності будь-яких пояснень вчені називають брак інформації.