Звіт під назвою "Попередня оцінка: непізнані повітряні явища" являє собою коротку девятисторінкову версію більш об'ємного секретного документа, наданого працівником служби національної розвідки комітетам Конгресу США.
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Що сказано у звіті про UAP
У документі дається оцінка "загрози, яка походить від невпізнаних повітряних явищ, і прогресу, досягнутого Цільовою групою Міністерства оборони по непізнаних повітряних явищах у розумінні цієї загрози".
Більш, того, доповідь фактично підтверджує, що UAP дійсно реальні і матеріальні.
Більшість невпізнаних повітряних явищ, ймовірно, дійсно є фізичними об'єкти, з огляду на той факт, що більшість[...] були зафіксовані декількома датчиками,
– йдеться у документі.
Як повідомляли очевидці, були випадки, коли UAP залишалися нерухомими, попри сильний вітер, та рухалися проти вітру, різко маневрували або рухалися зі значною швидкістю без видимих засобів руху. У невеликій кількості випадків системи військових літаків вловлювали радіочастотну (РЧ) енергію при виявленні UAP.
Це свідчить про те, що деякі UAP можуть керуватися віддалено. У деяких повідомленнях описуються об'єкти, "які рухаються зі швидкістю, що перевищує звуковий бар'єр, без звукового удару". Жоден з відомих літальних апаратів не може летіти швидше звуку без виникнення звукового удару.
UAP це НЛО?
Так. По-суті це два визначення одного і того ж явища – це невпізнані об'єкти, природу та фізичні властивості яких спостерігачі не можуть пояснити. Однак, як би це не звучало, варто наголосити, що причинами виникнення UAP/НЛО може бути низка джерел, серед яких ймовірні прибульці чи позаземні технології серйозно не розглядаються.
Варто лише ознайомитися з переліком можливих джерел виникнення цих феноменів, щоб пересвідчитися, що у звіті UAP йдеться про щось надзвичайно невинне, як от:
- безпілотні літальні апарати;
- зграї птахів;
- інший "безлад у повітрі", наприклад поліетиленові пакети;
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якісь природні явища – атмосферні умови, які вловлюються інструментами або викликають дивні ілюзії;
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інше – універсальний термін, який можна трактувати, як "так, ми справді й гадки не маємо що це".
Однак розглядаються й більш серйозні та небезпечні джерела походження непізнаних явищ та об'єктів:
- надсекретні технології США, про які не знають військово-морський флот та інші відомства;
- іноземні технології інших країн, серед яких Росія або Китай.
А як же прибульці?
Якщо прихильники усіляких теорій змови та ідеї про відвідини Землі прибульцями вже почали задоволено потирати руки, ми змушені їх розчарувати. У докементах немає жодної інформації про неймовірні надприродні здібності об'єктів, яка б не пояснювалася можливою ілюзією або ж особливістю роботи обладнання, яке зафіксувало об'єкти.
Мік Уест, викривач псевдонауки, на запитання CNN наголосив, що характеристики відео з військово-морських літаків роблять об'єкти більш цікавими, ніж вони справді можуть бути.
Крім того у звіті зазначено, що камери на борту військових літаків призначені для тактичних операцій і не підходять для фіксації неідентифікованих явищ, що обмежує здатність аналітиків вивчати спостереження постфактум.
У звіті мовиться, що наявність декількох датчиків і камер має свої переваги, особливо при спільній роботі під час зіткнення з чимось невідомим – радіочастотні датчики добре фіксують швидкість об'єкта, а камери можуть визначати розмір об'єкта. Але без цих можливостей аналіз UAP вкрай ускладнений.
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Загроза національній безпеці
У документі зазначено, що "UAP створюють проблему безпеки польотів і можуть створити загрозу національній безпеці США". Особливі побоювання у авторів доповіді викликає те, що UAP можуть бути "платформами іноземних супротивників [для] збору [даних] або ж є свідченням того, що потенційний противник розробив проривних або руйнівну технологію".
Також дослідники відзначили, що випадки таких явищ "ймовірно, не мають єдиного пояснення". Головною причиною відсутності будь-яких пояснень вчені називають брак інформації.