Користувачі сайту 9GAG зможуть стати автором експоната, якщо виграють у конкурсі. Для цього до 9 серпня необхідно придумати власний мем. П'ятеро переможців також отримають приз у 100 доларів.

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Що показують у музеї

У музеї меми представлені як у фізичному, так і в цифровому вигляді.

Деякі з них знайшли нову інтерактивну форму, наприклад, їх можна побачити за допомогою технології доповненої реальності або понюхати зі спеціальних колб.

Також є зони з хронологією по роках і прикладами локальних жартів з різних країн.

Музей мемів / Фото Cui Junliang

Спеціально для музею 9GAG спільно з K11 створили кілька ексклюзивних експонатів: настільну гру "Ці меми не належать мені" і колаж "Ми закохані у меми". Останній у вигляді NFT продали одному з користувачів на аукціоні.

На виставці також доступні фотобудка, що перетворює відвідувачів на героїв мемів, автомат з колекційними картками та лазерна тату-машинка, яка робить тимчасове татуювання.