Сьогодні, 20 травня, відзначається Всесвітній День бджіл. Тому як ніколи актуально розповісти про технологію, здатну виявити та нейтралізувати загрози, що виникають перед популяцією.
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Що відомо про винахід
Третина вироблених у світі харчових продуктів запилюється бджолами. За даними статистики, 71 відсоток врожаю – овочі, фрукти, насіння й горіхи – залежить від бджіл. Без них, зрозуміло, людство зіткнеться з катастрофічними проблемами. А науковці тим часом уже давно пророкують загибель цих найважливіших для сільського господарства комах-запилювачів.
У науковому середовищі це називається синдромом руйнування бджолиних сімей, коли робочі особини назавжди покидають вулики, залишаючи маток, запаси їжі та бджіл-годувальниць. У США в 2007-2013 роки середній рівень зимової втрати чисельності бджіл склав 30% при нормальному рівні 15%. Сьогодні цей показник уже понад 35%. За словами гендиректора і співзасновника Beewise Саара Сафри, коли цей показник досягне 50%, світ не зможе запобігти вимиранню цих комах.
- Щоб нейтралізувати загрози, ізраїльтяни запропонували прототип розумного вулика Beehome.
- Здалеку він швидше нагадує пересувну лабораторію, але з відповідною "начинкою".
- Вулик обладнаний точними робототехнічними системами, комп'ютерним зором і штучним інтелектом.
- Це дозволяє стежити за бджолами та їх потребами в реальному часі.
- Приблизно те ж саме роблять бджолярі, але творці Beehome обіцяють, що їх пристрій справляється із завданнями швидше й ефективніше.
Розумний вулик Beehome / Фото Beewise
- Розумний вулик моментально виявляє можливі загрози для бджолиної сім'ї – наприклад, наявність пестицидів або комах-шкідників.
- Тоді пристрій негайно включає механізми захисту.
- Він також запрограмований на те, щоб забезпечувати годування популяції в той час, коли природний корм для бджіл недоступний.
- Є й захист від серйозних надзвичайних ситуацій, на зразок пожеж, повеней, навали азіатських ос або шершнів-убивць.
Наші результати говорять самі за себе. Beehome знижує смертність бджіл на 80 відсотків – з 35 відсотків втрат бджолиних сімей у полі до менше восьми відсотків, що призводить до підвищення врожайності не менше ніж на 50 відсотків. Beehome усуває приблизно 90 відсотків ручної праці в порівнянні з традиційними вуликами,
– каже Саар Сафра, Генеральний директор і співзасновник Beewise.
Дивіться короткий ролик-презентацію технології Beehome: відео англійською