Сьогодні, 20 травня, відзначається Всесвітній День бджіл. Тому як ніколи актуально розповісти про технологію, здатну виявити та нейтралізувати загрози, що виникають перед популяцією.

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Що відомо про винахід

Третина вироблених у світі харчових продуктів запилюється бджолами. За даними статистики, 71 відсоток врожаю – овочі, фрукти, насіння й горіхи – залежить від бджіл. Без них, зрозуміло, людство зіткнеться з катастрофічними проблемами. А науковці тим часом уже давно пророкують загибель цих найважливіших для сільського господарства комах-запилювачів.

У науковому середовищі це називається синдромом руйнування бджолиних сімей, коли робочі особини назавжди покидають вулики, залишаючи маток, запаси їжі та бджіл-годувальниць. У США в 2007-2013 роки середній рівень зимової втрати чисельності бджіл склав 30% при нормальному рівні 15%. Сьогодні цей показник уже понад 35%. За словами гендиректора і співзасновника Beewise Саара Сафри, коли цей показник досягне 50%, світ не зможе запобігти вимиранню цих комах.

Щоб нейтралізувати загрози, ізраїльтяни запропонували прототип розумного вулика Beehome.

Здалеку він швидше нагадує пересувну лабораторію, але з відповідною "начинкою".

Вулик обладнаний точними робототехнічними системами, комп'ютерним зором і штучним інтелектом.

Це дозволяє стежити за бджолами та їх потребами в реальному часі.

Приблизно те ж саме роблять бджолярі, але творці Beehome обіцяють, що їх пристрій справляється із завданнями швидше й ефективніше.



Розумний вулик Beehome / Фото Beewise

Розумний вулик моментально виявляє можливі загрози для бджолиної сім'ї – наприклад, наявність пестицидів або комах-шкідників.

– наприклад, наявність пестицидів або комах-шкідників. Тоді пристрій негайно включає механізми захисту.

Він також запрограмований на те, щоб забезпечувати годування популяції в той час, коли природний корм для бджіл недоступний.

Є й захист від серйозних надзвичайних ситуацій, на зразок пожеж, повеней, навали азіатських ос або шершнів-убивць.

Наші результати говорять самі за себе. Beehome знижує смертність бджіл на 80 відсотків – з 35 відсотків втрат бджолиних сімей у полі до менше восьми відсотків, що призводить до підвищення врожайності не менше ніж на 50 відсотків. Beehome усуває приблизно 90 відсотків ручної праці в порівнянні з традиційними вуликами,

– каже Саар Сафра, Генеральний директор і співзасновник Beewise.

Зараз стартап управляє більш ніж сімома мільярдами бджіл, що відповідає 25 000 акрам (10,1 тисячі гектарів) запилених культур. Засновники стверджують, що їх винахід вже допоміг урятувати понад 160 мільйонів бджіл за останні 12 місяців.

Дивіться короткий ролик-презентацію технології Beehome: відео англійською