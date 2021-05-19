Класика – це не про Livall. Хоча шолом EVO21 дещо нагадує звичні для всіх велосипедні шоломи, та це лише на перший погляд. Потрібно приміряти гаджет та протестувати усі функції інноваційної розробки, щоб зрозуміти переваги новинки над класикою

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EVO21 виглядає стильно / Фото New Іndiegogo

Що нового в EVO21

Як можна побачити на фотографіях шолом оснащений світлодіодними смугами білого та червоного кольорів. Інтенсивність та режими миготіння можна налаштувати самостійно.

Світлодіоди відіграють роль вказівника повороту. Щоб керувати цією функцією у комплекті з шоломом є спеціальний безпровідний пульт керування, який кріпить на кермо велосипеда.

Миготливий стоп-сигнал активується автоматично за допомогою вбудованого акселерометра.

Світлодіодні смуги автоматично вмикаються, якщо довкола темно. Також світло автоматично вмикається, коли користувач надягає шолом.

У шолом вбудовано автоматичну систему сповіщення. Вона відправляє сигнал SOS на вказаний користувачем номер, якщо він упав. При цьому, після можливого падіння є 90 секунд, щоб цей сигнал скасувати. Це потрібно, якщо, наприклад, падіння було не критичним, або якщо шолом упав.

Вага захисного гаджета – 350 грамів.

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Наразі проводиться краудфандингова кампанія, щоб реалізувати продукцію. Якщо вона буде успішною, то ті люди, які вкладуть 79 доларів отримають власний шолом Livall EVO21.

Для усіх інших ціна буде вищою – 129 доларів.

Презентація Livall EVO21: дивитись відео онлайн