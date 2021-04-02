Розумний перстень Wave for Work дозволить управляти комп'ютером на відстані

Ісландський стартап Genki Instruments розробив пристрій у вигляді персня, за допомогою якого користувачі комп'ютерів зможуть дистанційно керувати роботою додатків. Працювати можна з широким переліком програм, серед яких Zoom, Skype, PowerPoint, Microsoft Teams і Keynote, а також Spotify.

Пристрій надівається на вказівний палець. Воно розпізнає жест повороту руки, який користувач може "закріпити" за обраною функцією. Крім цього на кільці є три кнопки під великий палець і мініатюрний дисплей у верхній частині, на якому відображаються вибрані дії.

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Деталі розробки

У Genki Instruments запевняють, що Wave for Work зможе виконувати ряд додаткових функцій – зокрема, відключати мікрофон, управляти камерами під час онлайн-конференцій, запускати слайд-шоу або відкривати додатки. При цьому користувач зможе вільно переміщатися по кімнаті.



Зовнішній вигляд та упаковка пристрою / Скріншот з сайту

Щоб почати роботу, необхідно встановити програмне забезпечення, яке додається у комплекті, або ж завантажити з офіційного сайту. У налаштуваннях можна змінити призначення кнопок та жестів.

Wave for Work працює на macOS та Windows 10 і взаємодіє з комп'ютером на відстані до 10 метрів. Заряду батареї вистачає на вісім годин роботи.



Перстень дозволить керувати комп'ютером за допомогою жестів / Фото Genki Instruments

Ціна

Гаджет доступний у продажу за ціною 99 доларів – приблизно 2 800 гривень.