Розумний холодильник Amazon слідкує за свіжістю продуктів і замовляє нові

Компанія Amazon має велику кількість продуктів у своєму арсеналі. Тепер до них додатуть ще й розумний холодильник. Він зможе аналізувати свіжість продуктів, а також за необхідності самостійно замовляти нові.

Фінальна назва холодильника ще невідома, кодова – Project Pulse. Коли він вийде на ринок також неясно. Інформація – інсайдерська, а компанія поки що не оголошувала про розробку.

Цікаво Intel випустила рекламу ноутбуків на Windows, у якій пройшлася по фанатах Apple

Що відомо

Для нового холодильника припасли передові технології комп'ютерного зору, подібні до тих, що вже використовуються в мережі магазинів Amazon Go.

– це магазини без продавців. Клієнт, зареєструвавшись у спеціальному додатку, заходить до приміщення магазину, вільно обирає продукти, а нейромережа, яка працює за допомогою набору камер спостереження, сама визначає особу покупця і які продукти той бере. Після цього система виставляє рахунок і знімає кошти, а клієнт просто виходить з магазину.



Магазин Amazon Go / Фото Amazon

Як повідомляє джерело, холодильник самостійно відстежуватиме вміст в ящиках і на полицях, виводячи цю інформацію на зовнішній дисплей або в мобільний додаток.

Якщо термін придатності або запаси продуктів наближаються до кінця, власнику запропонують автоматично замовити нові.

Ймовірно, зв'язок при цьому буде триматися з самими магазинами Amazon Go, де ті доступні, або ж компанія буде укладати договори зі сторонніми мережами чи службами доставки, щоб забезпечити роботу цієї функції.

Жодних зображень, навіть у вигляді концептів, поки немає.

Керує процесом створення розумного холодильника Гопі Прашант, котрий також очолює відділ комп'ютерного зору і штучного інтелекту Amazon. Судячи з усього продукт матиме інтеграцію з системами розумного будинку Amazon та голосовим асистентом Alexa, що значно розширить його можливості у порівнянні з конкурентами – Samsung та LG.

В проєкт інвестують не менше 50 мільйонів доларів на рік.