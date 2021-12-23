Неясно, хто відповідальний за злив рекламних зображень в мережу. Одним з перших їх показав YouTube-канал FRONT PAGE TECH.

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Як виглядатимуть Google Pixel Watch

Злиті зображення показують нам круглий дисплей із закругленими краями по всьому периметру.

Екран, звісно ж, сенсорний.

За інформацією видання 9to5Google, годинник називається Google Pixel Watch, як і припускали раніше.

Працюватиме він на фірмовій операційній системі Wear OS 3 з ексклюзивними функціями та фішками.

та фішками. Наприклад, повідомляють, що ґаджети отримають підтримку персонального помічника Google Assistant, який зможе розуміти голосові запити й виконувати завдання в автономному режимі без підключення до інтернету. Ця можливість зараз зарезервована тільки для деяких смартфонів Pixel.

До речі, нещодавній випуск емулятора Wear OS 3 показав, що Google Assistant може виглядати дещо незвично: замість того щоб займати весь екран під час голосового запиту, в нижній його частині буде відображатися лише чотириколірна дуга, яка й означатиме, що асистент слухає ваш запит. Виглядатиме це наступним чином:



Візуалізація роботи Google Assistant на Pixel Watch / Фото

Також повідомляється, що розумний годинник буде побудований на базі однокристальної системи Samsung Exynos.

Можливо, цю платформу назвуть Tensor, як і чип, встановлений у серії Pixel 6. У будь-якому випадку, обидві все одно виробляються силами Samsung.

Очікується, що Google Pixel Watch з'являться в продажу у 2022 році, але точних даних про це ще немає.

Усі наявні зображення, на жаль, поки у поганій якості / Скриншоти з відео FRONT PAGE TECH

Дивіться ролик англійською, в якому вперше показали зображення годинника: відео