Розумний дверний замок Xiaomi Smart Door Lock X отримав функцію розпізнавання обличчя
Джерело:IThome
Компанія Xiaomi, давно відома пристроями для всього будинку, представила розумний дверний замок з цікавою функцією – розпізнавання обличчя. Smart Door Lock X обладнали підтримкою різних способів ідентифікації мешканців житла та гостей.
Головна особливість новинки – саме функція ідентифікації людей за обличчям. "Впізнати" відвідувача розумному замку від Xiaomi допомагає система, що складається з інфрачервоної камери, RGB-камери, сенсора віддаленості та низки інших датчиків.
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На що здатен Xiaomi Smart Door Lock X
Розумний дверний замок не лише вміє розпізнавати обличчя, але має й інші методи розблокування, які може застосувати власник помешкання на свій смак та зручність. Потрапити в приміщення, зокрема, можна:
- шляхом введення пароля;
- за відбитками пальців;
- та за допомогою технології NFC.
Інноваційну функцію реалізували завдяки низці сенсорів / Фото Xiaomi
За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 6250 мАг. Виробник також заявив сумісність з платформами Mi Home та HomeKit, тож керувати замком можна зі смартфона.
У продаж новинка надійде 12 жовтня, однак жодної інформації про приблизну ціну ґаджета досі немає.