Розумний дверний замок Xiaomi Smart Door Lock X отримав функцію розпізнавання обличчя

Компанія Xiaomi, давно відома пристроями для всього будинку, представила розумний дверний замок з цікавою функцією – розпізнавання обличчя. Smart Door Lock X обладнали підтримкою різних способів ідентифікації мешканців житла та гостей.

Головна особливість новинки – саме функція ідентифікації людей за обличчям. "Впізнати" відвідувача розумному замку від Xiaomi допомагає система, що складається з інфрачервоної камери, RGB-камери, сенсора віддаленості та низки інших датчиків.

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На що здатен Xiaomi Smart Door Lock X

Розумний дверний замок не лише вміє розпізнавати обличчя, але має й інші методи розблокування, які може застосувати власник помешкання на свій смак та зручність. Потрапити в приміщення, зокрема, можна:

шляхом введення пароля;

за відбитками пальців;

та за допомогою технології NFC.



Інноваційну функцію реалізували завдяки низці сенсорів / Фото Xiaomi

До того ж замок обладнаний дисплеєм AMOLED, на якому може відображатися інформація про поточний статус. Цей же екран підтверджує розблокування через розпізнавання зображення обличчя відвідувача.

За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 6250 мАг. Виробник також заявив сумісність з платформами Mi Home та HomeKit, тож керувати замком можна зі смартфона.

У продаж новинка надійде 12 жовтня, однак жодної інформації про приблизну ціну ґаджета досі немає.