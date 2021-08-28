Розумних ґаджетів побільшає: Xiaomi представила каструлю з дисплеєм

Дочірня компанія Xiaomi Mijia почала збір коштів для створення і випуску на ринок незвичайної каструлі. Як це заведено останнім часом, вона буде з електронними елементами і штучним інтелектом.

Розробці Smart Multi-function Cooking Pot 1.5 L можна допомогти на краудфандинговій платформі Xiaomi Mall. Каструля призначена для приготування "простої їжі.

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Розумна каструля

Пристрій від Mijia має найбільшу потужність у 1000 Ват і вміє працювати в енергозберігаючому режимі. У ньому потужність регулюється автоматично в діапазоні від 300 до 800 Ват.

На ручці пристрою розмістили LED-дисплей, через який можна управляти роботою каструлі.

Згідно з описом компанії, літр води можна буде закип'ятити за 6 хвилин.

Каструля має 9 рівнів регулювання потужності – знадобляться для приготування різних видів їжі.

Об'єм каструлі становить 1,5 літра.

Розумна каструля з дисплеєм від Xiaomi / Фото Xiaomi

Серед функцій присутні кілька варіантів приготування їжі: на пару, тушкування, кип'ятіння.

Вже традиційно для розумних пристроїв, керувати каструлею можна через смартфон. Для цього необхідно завантажити додаток. У ньому компанія передбачила 50 різноманітних рецептів, створених спеціально для цієї каструлі. Користувачеві необхідно лише покласти у неї всі інгредієнти.

Розумна каструля з дисплеєм від Xiaomi / Фото Xiaomi

Ціна і початок продажу Smart Multi-function Cooking

За незвичний гаджет просять 169 юанів, приблизно 26 доларів. Після закінчення краудфандингової кампанії її ціна зросте до 199 юанів – близько 30 доларів.

У продажу чудо-каструля з'явиться 15 вересня 2021 року. Поки що вона буде доступна лише на території Китаю. Чи буде вона офіційно поставлятися в інші країни, невідомо.