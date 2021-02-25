Розумні ваги Huawei Scale 3 з Wi-Fi-з’єднанням презентували в Україні
В Україні презентували розумні ваги Huawei Scale №. Девайс підтримує подвійне з’єднання через Bluetooth та Wi-Fi-з’єднання. Новинка дає змогу точно вимірювати різні параметри тіла, надаючи професійний звіт про фізичний стан за 11 показниками.
Джерело:24 канал
В Україні Huawei Scale 3 надійдуть у продаж 25 лютого.
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Чим цікаві Huawei Scale 3
Розумні ваги оснащені алгоритмом Huawei TruFit на базі великих даних, що гарантує точність вимірювання основних параметрів організму за 11 показниками. Зокрема:
- відображення фізичного розвитку або індекс маси тіла (ІМТ), відсоток жиру в тілі,
- відображення втрати жиру (обмін речовин),
- вісцеральний жир.
При цьому ключова особливість Huawei Scale 3 — підключення як через Bluetooth, так і через Wi-Fi. Подвійне з’єднання дає змогу покращити користувацький досвід і робить процес відстеження параметрів тіла зручнішим.
Зі смартфоном девайс синхронізується додатком Huawei Health. Ваги легко можна підключити до мобільних пристроїв на операційній системі Android та iOS.
Ще одна важлива характеристика – режим гостя. Ваги запам'ятовують дані про всіх членів родини та навіть друзів. Даними про такі зважування можна поділитися, проте вони не зберігатимуться — ця інформація зникне, як тільки гість залишить ваги.
Ціна
Huawei Scale 3 доступні в Україні за ціною від 1 199 гривень.
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