Розумні сонцезахисні окуляри: чим здивує новинка від Ampere

Стартап Ampere впроваджує інноваційну розробку, якою стали сонцезахисні окуляри Dusk. У звичний усім людям гаджет змогли вбудувати безліч корисних та неочікуваних функцій. Детальніше читайте на Техно24.

Основним нововведенням сонцезахисних окулярів Dusk стала їхня можливість змінювати відтінок скла за бажанням користувача. Контроль здійснюється через додаток та дозволяє "затемнити" окуляри до потрібного рівня.

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Презентація розумних окулярів Dusk: дивитись відео онлайн

Як окуляри змінюють відтінок скла

У гаджеті використовується електрохромне скло. У такому склі рівень прозорості лінзи регулюється завдяки поданій на нього напрузі. Після досягнення заданого користувачем рівня прозорості напруга більше не потрібна і батарея не розряджається.

В окулярах Dusk ступінь прозорості лінз можна змінювати двома способами:

Завдяки заздалегідь встановленим рівням. Тобто, користувачу потрібно буде обрати один з трьох запрограмованих рівнів відтінку скла, натиснувши клавішу на окулярах. Завдяки додатку на телефоні можна змінити насиченість відтінку на будь-яку зручну для користувача. Для цього потрібно буде скористатися повзунком.

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Діапазони прозорості лінз / Фото Indiegogo

Що ще є в окулярах Dusk

Контроль функцій окулярів здійснюється через додаток на телефоні.

Динаміки та мікрофон. Це дозволяє слухати музику та говорити по телефону.

Можливість завдяки окулярам викликати Siri або Google Assistant.

Функція пошуку окулярів, якщо вони загубилися. Завдяки додатку на телефоні можна увімкнути функцію "крику" окулярів – вони будуть видавати голосні звуки, що дозволить їх знайти.

Батарея Dusk дозволить користуватися окулярами до 7 днів без заряджання.