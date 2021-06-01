Основним нововведенням сонцезахисних окулярів Dusk стала їхня можливість змінювати відтінок скла за бажанням користувача. Контроль здійснюється через додаток та дозволяє "затемнити" окуляри до потрібного рівня. 

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Презентація розумних окулярів Dusk: дивитись відео онлайн

Як окуляри змінюють відтінок скла

У гаджеті використовується електрохромне скло. У такому склі рівень прозорості лінзи регулюється завдяки поданій на нього напрузі. Після досягнення заданого користувачем рівня прозорості напруга більше не потрібна і батарея не розряджається.

В окулярах Dusk ступінь прозорості лінз можна змінювати двома способами:

  1. Завдяки заздалегідь встановленим рівням. Тобто, користувачу потрібно буде обрати один з трьох запрограмованих рівнів відтінку скла, натиснувши клавішу на окулярах.
  2. Завдяки додатку на телефоні можна змінити насиченість відтінку на будь-яку зручну для користувача. Для цього потрібно буде скористатися повзунком.

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Розумні окуляри
Діапазони прозорості лінз / Фото Indiegogo

Що ще є в окулярах Dusk

  • Контроль функцій окулярів здійснюється через додаток на телефоні.
  • Динаміки та мікрофон. Це дозволяє слухати музику та говорити по телефону.
  • Можливість завдяки окулярам викликати Siri або Google Assistant.
  • Функція пошуку окулярів, якщо вони загубилися. Завдяки додатку на телефоні можна увімкнути функцію "крику" окулярів – вони будуть видавати голосні звуки, що дозволить їх знайти.

Батарея Dusk дозволить користуватися окулярами до 7 днів без заряджання.