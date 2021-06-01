Основним нововведенням сонцезахисних окулярів Dusk стала їхня можливість змінювати відтінок скла за бажанням користувача. Контроль здійснюється через додаток та дозволяє "затемнити" окуляри до потрібного рівня.
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Презентація розумних окулярів Dusk: дивитись відео онлайн
Як окуляри змінюють відтінок скла
У гаджеті використовується електрохромне скло. У такому склі рівень прозорості лінзи регулюється завдяки поданій на нього напрузі. Після досягнення заданого користувачем рівня прозорості напруга більше не потрібна і батарея не розряджається.
В окулярах Dusk ступінь прозорості лінз можна змінювати двома способами:
- Завдяки заздалегідь встановленим рівням. Тобто, користувачу потрібно буде обрати один з трьох запрограмованих рівнів відтінку скла, натиснувши клавішу на окулярах.
- Завдяки додатку на телефоні можна змінити насиченість відтінку на будь-яку зручну для користувача. Для цього потрібно буде скористатися повзунком.
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Діапазони прозорості лінз / Фото Indiegogo
Що ще є в окулярах Dusk
- Контроль функцій окулярів здійснюється через додаток на телефоні.
- Динаміки та мікрофон. Це дозволяє слухати музику та говорити по телефону.
- Можливість завдяки окулярам викликати Siri або Google Assistant.
- Функція пошуку окулярів, якщо вони загубилися. Завдяки додатку на телефоні можна увімкнути функцію "крику" окулярів – вони будуть видавати голосні звуки, що дозволить їх знайти.
Батарея Dusk дозволить користуватися окулярами до 7 днів без заряджання.