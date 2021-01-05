Чергова порція інформації про загадкові окуляри доповненої реальності від Apple. Цього разу джерелом даних став патент компанії під назвою "Система відображення з локалізованими оптичними налаштуваннями".

У заявці мовиться про можливості пристрою підлаштовуватися під яскравість оточення, повідомляє 24 канал.

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Як це працюватиме

Згідно з інформацією в патентній заявці, яку виявило видання Phone Arena, Apple планує використовувати регульований модулятор світла для підвищення чіткості та видимості віртуальних об'єктів завдяки зменшенню яскравості навколишнього простору. Також лінзи можуть динамічно затемнювати певні зони в полі зору користувача.



Схема модулятора в патентній заявці Apple

Регульований модулятор світла можна використовувати для створення темної області, що перекриває яскравий об'єкт реального світу, який перетинається з віртуальним контентом в верхньому правому куті,

– йдеться в патенті Apple.

Таким чином, користувач завжди добре бачитиме контент, який виводиться на окуляри, незалежно від яскравості навколишнього середовища. При цьому вказується, що налаштування кожної лінзи буде виконуватися індивідуально.

Коли з'являться AR-окуляри від Apple

Про терміни появи такого ґаджета наразі нічого невідомо, однак з плином часу з'являється все більше чуток та інформації з різних джерел про те, що Apple таки працює над AR-окулярами і представить їх вже зовсім скоро.