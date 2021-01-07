Apple починає другу фазу розробки фірмових смарт-окулярів. Зараз компанія працює над зменшенням ваги і підвищенням часу автономної роботи Apple Glass. Це свідчить про те, що Apple визначилася з технічними характеристиками, функціональністю і ключовими особливостями будови.

Про це повідомило авторитетне тайванське видання DigiTimes, посилаючись на галузеві джерела, пише MacRumors.

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Передбачається, що друга фаза розробки окулярів доповненої реальності займе кілька місяців. Третя фаза буде включати в себе від шести до дев'яти місяців інженерної перевірки пристрою. Цей період необхідний для виявлення конструктивних недоліків і усунення помилок в програмному забезпеченні.



Apple займається розробкою розумних окулярів доповненої реальності

Зазначається, що інформація й об'єкти доповненої реальності будуть виводитися прямо на лінзи перед очима користувача. Марк Гурман з Bloomberg раніше повідомляв, що окуляри навряд чи будуть випущені до 2023 року.

Відомо також, що Apple працює над гарнітурою доповненої реальності. На внутрішніх зборах компанії було заявлено, що пристрій може бути анонсовано в 2021 році і запущено у 2022 році.