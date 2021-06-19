Компанія Canon застосувала вельми оригінальний і одночасно спірний метод, який, на її думку, дозволить підвищити "бойовий дух" працівників офісу. Нововведення сподобалося не всім.

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Небезпечна тенденція

Систему встановили у китайському підрозділі Canon Information Technology поруч з кожною дверима офісу. Камери обладнані алгоритмом штучного інтелекту, який розпізнає посмішки. Увійти до кабінету зможуть тільки усміхнені співробітники.

Історією поділилося видання The Financial Times, журналісти якого написали про те, як китайські компанії все більше стежать за своїми співробітниками за допомогою технологій, у тому числі алгоритмів штучного інтелекту.

Роботодавці стежать за тим, які програми використовують співробітники на своїх комп'ютерах, щоб оцінити їхню продуктивність.

За допомогою камер відеоспостереження рахують, скільки часу вони витрачають на обідню перерву.

І навіть відстежують їх пересування поза офісом за допомогою мобільних додатків.

Видання вказує, що Canon Information Technology анонсувала камери з розпізнавання посмішок ще торік, заявивши про те, що гаджети є частиною набору інструментів для управління офісом. На той момент новина не привернула особливої уваги.