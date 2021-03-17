Samsung і Radiant розробили рішення яке допоможе працівникам, які повертаються в офіси. Для цього пропонують використовувати розумні годинники Galaxy Watch Active2 зі спеціальним програмним забезпеченням.

Розробка допомагає тримати соціальну дистанцію людям, які повернулись в офіси з віддаленої роботи. Годинник зі встановленим додатком Radiant RFID видають співробітникам. Поки що лише у США.

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Як це працює

Для роботи додаток використовує Bluetooth. Як відзначають розробники, радіус роботи Bluetooth LE приблизно дорівнює дистанції, яку співробітникам необхідно дотримуватися для зниження ризику зараження. Таким чином, 2 пристрої "побачать" один одного саме в той момент, коли люди наблизяться на небезпечну відстань.



Годинники дозволять наближатись двом людям на відстань до 180 сантиметрів / Фото Samsung

При виявленні особи поблизу, годинники почнуть вібрувати, показуючи попередження "Будьте обережні".

Як повідомляють розробники відстань, на яку дозволять наближатися пристрої, становить 180 сантиметрів.

Аналогічна реакція передбачена й у випадку, коли співробітники збираються в групу з понад 10 осіб.

Radiant зазначає, що таке рішення знизить кількість небезпечних взаємодій в офісах і на виробництві на 65-70 відсотків вже через кілька днів після старту носіння пристроїв.