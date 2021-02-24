Розумні AR-окуляри від Qualcomm створюють віртуальний екран на стіні

У компанії Qualcomm представили розумні окуляри нового типу, які повинні з'явитися у продажу до середини 2021 року. Особливість їх у тому, що з ними можна створювати віртуальний екран на стіні.

Компанія Qualcomm в першу чергу відома як виробник чіпів, але тепер вона представила новий дизайн окулярів доповненої реальності. Перші екземпляри вийдуть в середині 2021 року.

Цікаво Створено геопросторовий інтелект: він знатиме все про людей, місця і предмети на Землі

Що відомо про окуляри

Система отримала назву XR1 Smart Viewer. Вона буде легкою і компактною. Її дизайн наближений до звичайних сонцезахисних окулярів.

Підключення до смартфона або ПК здійснюється через USB-C. В окуляри помістили два 90-герцевих OLED-екрани роздільною здатністю 1920x1080 пікселів. При підключенні до комп'ютера гарнітура може об'єднувати функцію розпізнавання горизонтальної площини з можливістю проєктувати кілька віртуальних дисплеїв, щоб віртуальні вікна ПК були прив'язані до поверхонь реального світу.



Розумні окуляри Qualcomm / Фото Qualcomm

Також у пристрої є камери, які використовуються для накладення картинки поверх реального світу. Камери також можуть відстежувати рухи рук і розпізнавати робочі поверхні навколо. Це дозволяє прикріпити віртуальне вікно до стіни або помістити віртуальний об'єкт на стіл, а потім взаємодіяти з ним жестами.

XR1 Smart Viewer розроблений як аксесуар для смартфона або комп'ютера, а не як самостійний продукт. Як і більшість окулярів доповненої реальності, мають досить вузький кут огляду в 45 градусів, подібно до Microsoft HoloLens 2.

Lenovo вже анонсувала продукт, заснований на дизайні XR1 Smart Viewer. Йдеться про окуляри ThinkReality A3, які були представлені на виставці CES 2021 в січні. Пристрій вийде на ринок в середині цього року, проте його ціна поки невідома.