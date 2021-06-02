Перша камера лампи звернена до дитини, інша – передає картинку над ним. Батьки використовують пристрій, щоб віддалено стежити за дітьми, поки ті навчаються вдома через пандемію коронавірусу.

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Розумна лампа

Лампа оснащена сенсорним екраном розміром зі смартфон, який за допомогою штучного інтелекту дає підказки до завдань. А тепле світло не псує зір дітей під час читання.

Базова модель коштує 120 доларів. Модернізована – 170 доларів, вона вийшла на початку травня і відразу була розпродана. Вона надсилає батькам сповіщення та фотографії, коли діти сутуляться.

ByteDance стверджує, що розробила цю лампу після декількох місяців консультацій з двома тисячами китайських сімей.

Деякі батьки навіть наймають для спостереження за дітьми вчителів. WSJ наводить як приклад власницю такої лампи на ім'я Ні Ін з Шанхаю. Вона витратила 350 доларів за три місяці, щоб троє вчителів щодня спостерігали за виконанням домашньої роботи її десятирічної дочки за допомогою лампи ByteDance.

У 2020 році в китайських школах також почали застосовувати технології для спостереження за дітьми. Наприклад, учні надягають на голову пов'язки, які відстежують активність мозку і рівень концентрації, а також форму з можливістю відстеження геолокації. У дитячих садах використовують роботів, які контролюють відвідуваність, проводять заняття і аналізують поведінку дітей.