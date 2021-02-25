Користувачі інтернету розшифрували закодоване в парашуті Perseverance послання

У парашуті марсохода Perseverance було закодовано секретне повідомлення. Інтернет-користувачі зуміли розшифрувати його за шість годин.

Системний інженер НАСА Аллен Чен розповів, що співробітники агентства іноді залишають у своїй роботі приховані повідомлення, які можна знайти й розшифрувати.

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Що зашифрували вчені

Ми сподіваємось, що наші зусилля та наші розробки не тільки відкривають неймовірні можливості для науки, але й можуть надихнути інших... Тому ми запрошуємо всіх вас спробувати та показати, що у вас вийшло,

— запропонував Аллен Чен.

Секрет розкрили IT-студент Абела Паф і його батько. На кадрах спуску марсохода НАСА на Червону планету видно незвичайний окрас парашута. Виявилося, що червоні та білі шеврони, розташовані у вигляді концентричних кілець — це двійковий код.

"Наважуйтесь на великі вчинки", — написано на парашуті. Ця фраза з промови американського президента Теодора Рузвельта є девізом реактивного руху (JPL) NASA.

Девіз зображений на трьох внутрішніх кільцях парашута, а на зовнішньому відображаються букви та цифри: 34 11 58 N 118 10 31 W. Це географічні координати JPL: 34°11'58"N 118°10'31"W.

Головний інженер Perseverance Адам Штельцнер з Лабораторії реактивного руху НАСА підтвердив правильність дешифрування.

Однак це не єдине, що заховали інженери в конструкції Perseverance. Промені сонця на плакаті, що містить мікросхему з іменами та повідомленнями землян, написані абеткою Морзе й означають фразу "Досліджуємо як єдине ціле". На пластині на його шасі заховано "сімейний портрет" усіх марсоходів NASA: Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, Ingenuity.