Розробниця створила дивну маску, яка реагує на поведінку в інтернеті

Китайська дизайнерка створила чудернацьку маску, яка реагує на емоції людини, коли вона сидить у соцмережах. За допомогою штучного інтелекту експериментальний пристрій видозмінюється залежно від поведінки.

Дивовижне приладдя змінює форму – різні ділянки маски реагують на конкретні емоції.

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Маску створила випускниця Центрального коледжу Сент-Мартінса Янн Чой. Надувне приладдя має назву Liǎn та відображає емоції людини у візуальному ключі.

Як працює дивна маска: дивіться відео

Чой розповіла, що створила маску як дипломний проєкт для навчання.

Залежно від того, чи ви вирішите діяти позитивно чи негативно в соцмережах, різні ділянки маски набухають, змінюючи структуру маски.

Це – експериментальна маска, яка досліджує взаємозв’язок між нашими онлайн-персонами та людьми у реальності. Він реагує на емоції в режимі реального часу в інтернеті,

– написала Чой на своєму сайті.

Прилад керується штучним інтелектом / Фото jannchoy

Маска створена з м’якого робототехнізованого матеріалу, який керується ШІ – штучним інтелектом, який відслідковує настрій та налаштування людини.

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За словами дизайнерки, під час створення маски вона надихалась традиційним китайським перформансом biàn liǎn.

Що таке biàn liǎn Традиційні виступи, які вкорінилися в Китаї, є піджанром національної опери. Вiàn liǎn перекладається як "зміна обличчя". Виконавці носять чудернацькі маски, кожна з яких демонструє певну емоцію. Під час вистави актори миттєво змінюють маски, перемикаючись між емоціями.

Перформанс китайської опери: дивіться відео