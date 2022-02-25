Розробники-волонтери запустили сервіс, який допоможе евакуюватися
25 лютого 2022 , 11:36Читать новость на русском
Джерело:dev.ua
Розробник Павло Педенко з командою волонтерів запустили сервіс ukrainenow.org/refuge. Він покликаний допомогти українцям евакуюватися при потребі.
Сервіс UkraineNow може стати у пригоді усім хто шукає транспорт чи іншу допомогу. На сайті можна залишити власні дані, якщо ви маєте змогу допомогти з транспортом, або ж попросити про допомогу.
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Сервіс UkraineNow / Скриншот
Як все працює:
- На спеціальній інтернет-сторінці потрібно оформити заявку;
- Якщо ви пасажир – вказуєте місце призначення та кількість людей;
- Якщо водій – куди їдете, деталі та контакти для зв'язку;
- Далі оператори займаються обробкою заявок.
Можна залишити заявку про допомогу та повідомити про можливість допомогти / Скриншоти