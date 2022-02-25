Розробники-волонтери запустили сервіс, який допоможе евакуюватися

25 лютого 2022 , 11:36
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Джерело:

dev.ua

Розробник Павло Педенко з командою волонтерів запустили сервіс ukrainenow.org/refuge. Він покликаний допомогти українцям евакуюватися при потребі.

Сервіс UkraineNow може стати у пригоді усім хто шукає транспорт чи іншу допомогу. На сайті можна залишити власні дані, якщо ви маєте змогу допомогти з транспортом, або ж попросити про допомогу.

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Сервіс UkraineNow / Скриншот

Як все працює:

  • На спеціальній інтернет-сторінці потрібно оформити заявку;
  • Якщо ви пасажир – вказуєте місце призначення та кількість людей;
  • Якщо водій – куди їдете, деталі та контакти для зв'язку;
  • Далі оператори займаються обробкою заявок.


Можна залишити заявку про допомогу та повідомити про можливість допомогти / Скриншоти

Важливо! Творці сервісу наголошують на особливій потребі у водіях, які здатні підвозити людей.
Автор: Михайло Года