Розробники-волонтери запустили сервіс, який допоможе евакуюватися

Розробник Павло Педенко з командою волонтерів запустили сервіс ukrainenow.org/refuge. Він покликаний допомогти українцям евакуюватися при потребі.

Сервіс UkraineNow може стати у пригоді усім хто шукає транспорт чи іншу допомогу. На сайті можна залишити власні дані, якщо ви маєте змогу допомогти з транспортом, або ж попросити про допомогу.

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Сервіс UkraineNow / Скриншот

Як все працює:

На спеціальній інтернет-сторінці потрібно оформити заявку;

Якщо ви пасажир – вказуєте місце призначення та кількість людей;

Якщо водій – куди їдете, деталі та контакти для зв'язку;

Далі оператори займаються обробкою заявок.



Можна залишити заявку про допомогу та повідомити про можливість допомогти / Скриншоти

Творці сервісу наголошують на особливій потребі у водіях, які здатні підвозити людей.