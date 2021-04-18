Під час роботи з великою кількістю вкладок легко потрапити у ситуацію, коли випадково закриті якісь сторінки, які ще можуть знадобитися. Відновити їх не завжди просто, але Google має намір виправити це у своєму фірмовому браузері.

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Нова важлива функція в Google Chrome

Розділ недавно закритих вкладок буде суміщений з меню функції пошуку по вкладках, яка не так давно з'явилася в Chrome. Після натискання на відповідний значок у верхній частині браузера буде з'являтися контекстне меню, що дозволяє здійснити пошук по відкритих вкладках, а також містить список недавно закритих сторінок. Користувачеві досить вибрати потрібну вкладку і клацнути по ній, щоб відкрити її повторно у вікні браузера.



Chrome отримає окреме меню закритих вкладок / Фото Android Police

Варто відзначити, зараз Chrome дозволяє отримати доступ до списку нещодавно закритих вкладок за допомогою меню історії переглядів. Однак новий варіант взаємодії з закритими вкладками дозволить економити кілька кліків миші, тому він напевно буде добре сприйнятий користувачами.

Наразі згадана функція доступна в бета-версії Chrome Canary 91.04472.0 для всіх програмних платформ. Коли цей інструмент може з'явитися у стабільних версіях браузера, поки невідомо.