Очищаємо iPhone від російського мотлоху: компанія MacPaw представила новий додаток для iOS

Український розробник MacPaw представив новий додаток для iOS, який є логічним продовженням програми SpyBuster для комп'ютерів Apple. Вона призначена для виявлення російських програм та знешкодження з'єднань з російськими серверами.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, як працює сервіс SpyBuster на комп'ютерах Mac, а також про браузерне розширення, яке виконує ті ж функції, повідомляючи про потенційно шкідливі з'єднання з російськими серверами.

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Як це працює

SpyBuster для iOS створений для виявлення і видалення програм, які походять з росії чи білорусі, а також підключаються до серверів у цих країнах.

Додаток сканує iPhone на наявність потенційно небажаних сервісів і сповіщає користувача, якщо такі знайдено.

Після завершення сканування користувач побачить на екрані список програм, які можуть бути небажаними, якщо такі є на його пристрої.

Інструмент дозволяє точно дізнатись, чому позначена програма є підозрілою , і пояснює, як видалити її з iPhone.

, і пояснює, як видалити її з iPhone. У SpyBuster також можна регулювати рівень виявлення між мінімальним і максимальним. Від простих речей, як-от "ru" в app bundle ID, до менш очевидних, як-от доступність програм лише двома мовами, одна з яких — російська, SpyBuster розглядає цілий список індикаторів, які можуть означати, що програма є потенційно небажаною.

Розробник дозволяє дізнатися весь перелік показників, за якими аналізуються додатки. Для цього можна перейти в Налаштування й обрати меню "Як працює SpyBuster?"

Як зазначає компанія, SpyBuster — це превентивний інструмент, який допоможе виявити та заблокувати з’єднання додатків і вебсторінок із серверами в росії чи білорусі. У першій, наприклад, ще у 2016 році прийняли закони, що вимагають від провайдерів зв’язку зберігати особисті дані користувачів, включаючи вміст голосових дзвінків, зображень і текстових повідомлень, протягом 6 місяців. Закон також забов’язує зберігати такі метадані, як інформація про відправника та одержувача, час надсилання і місцезнаходження людини протягом трьох років. Все це може бути використано проти самого користувача.

SpyBuster для iOS доступний в App Store і підтримується iPhone з iOS 14.0 або новішою версією.