Розробки Марака Сквайрса вільно поширювалися на GitHub і в менеджері пакетів NPM. Першу – faker.js – використовували для генерації випадкових даних для тестування додатків, а color.js – для фарбування символів в консолі.

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Чому автор зіпсував свою роботу

Щотижня бібліотеки скачували 2,5 і 22,4 мільйона користувачів відповідно. Від них залежала робота понад 21 тисячі додатків. Після оновлення при запуску faker.js і colors.js у консолі користувачів кілька разів друкувалося слово "свобода", після чого з'являлась послідовність символів, яка не мала сенсу.



Слова "Свобода", які тепер бачать користувачі бібліотек faker і colors / Фото "Хакер"

Атака автора faker.js і colors.js на власні проєкти може бути подолана, хоча б тому, що в Інтернеті залишилися попередні версії. Самому Сквайрсу GitHub обмежив доступ до його облікового запису.

Журналісти з'ясували, що ще в листопаді 2020 року розробник писав, що не хоче підтримувати роботу комерційних підприємств безплатно. Річ у тім, що відкриті розробки стали для інших буденністю. Через це повага до праці падає, а розробникам рідко дякують грошима або іншою допомогою. Великі корпорації безоплатно користуються продуктами, створеними ентузіастами, і заробляють на цьому гроші, а самі ж автори залишаються осторонь.

З усією повагою, я більше не збираюся підтримувати компанії зі списку Fortune 500 і меншого розміру своєю безплатною роботою. Скористайтеся цим як можливістю надіслати мені річний контракт з шестизначною сумою або розщедріться на проєкт і попросіть кого-небудь іншого попрацювати над ним,

– написав свого часу Сквайрс.

Що сталося з Аароном Шварцем?

У файл з інструкцією до faker.js версії 6.6.6 Сквайрс додав питання "Що насправді сталося з Аароном Шварцем?".

Мова про американського інтернет-активіста, який у 14 років став співавтором першої специфікації RSS — технології, яку й до сьогодні використовують для відображення стрічок новин близько 30 мільйонів активних сайтів. Шварц також брав участь у розробці ліцензій Creative Commons і форуму Reddit. Шварц виступав за вільне поширення інформації та боровся з цензурою.

У січні 2011 року його затримали за звинуваченням у завантаженні 4,8 мільйона наукових статей з онлайн-бібліотеки JSTOR. На думку федеральної прокуратури, він отримав їх нелегально, зламавши ресурси MIT. У січні 2013 року він покінчив життя самогубством, не залишивши записки.

На думку The Verge, Розробник натякнув, що смерть Шварца мала насильницький характер – його убили. У своєму Twitter він опублікував посилання на обговорення цієї теорії на Reddit.