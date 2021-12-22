Розробник засобів анонімності DuckDuckGo запускає власний браузер: його особливості

Пошукова система DuckDuckGo, орієнтована на збереження конфіденційності в мережі, скоро обзаведеться повноцінним веббраузером. Зараз розробники пропонують лише мобільну версію.

Вихід фірмового браузера для комп'ютерів анонсував генеральний директор DuckDuckGo Габріель Вайнберг в публікації про досягнення компанії у 2021 році та її плани на майбутнє. Версія для macOS вже знаходиться на стадії активного тестування, але компанія обіцяє аналогічну й для Windows.

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Браузер від DuckDuckGo

Головною особливістю браузера від DuckDuckGo стане кнопка Fire.

Після її натискання програма моментально закриє всі активні вкладки й повністю очистить історію відвідувань.

Крім цього, Вайнберг пообіцяв, що продукт буде набагато швидшим, ніж прямий конкурент Google Chrome, оскільки буде вимагати менше оперативної пам'яті — цей факт уже начебто доведений ранніми тестами.

Зараз браузер недоступний для всіх, але версія для macOS вийде вже найближчим часом. Про строки виходу програми для Windows взагалі нічого невідомо.

Що цікаво,, а на "механізмах рендерингу, що надаються ОС".

Нагадаємо, DuckDuckGo – це пошукова система, яка базується на принципах конфіденційності особистих даних. Вона не збирає ніякої інформації про користувачів, ніяк не відстежує їхню активність в мережі та не сортує пошукову видачу в рекламних цілях, базуючись на інформації про людину.

Браузер у DuckDuckGo вже існує для мобільних платформ — його можна завантажити на пристрої під управлінням iOS і Android з офіційних магазинів додатків Google Play Store та Apple App Store. Для користувачів комп'ютерів компанія дотепер пропонувала тільки спеціальне розширення для інших браузерів.