Розробник засобів анонімності DuckDuckGo запускає власний браузер: його особливості
Джерело:Engadget
Пошукова система DuckDuckGo, орієнтована на збереження конфіденційності в мережі, скоро обзаведеться повноцінним веббраузером. Зараз розробники пропонують лише мобільну версію.
Вихід фірмового браузера для комп'ютерів анонсував генеральний директор DuckDuckGo Габріель Вайнберг в публікації про досягнення компанії у 2021 році та її плани на майбутнє. Версія для macOS вже знаходиться на стадії активного тестування, але компанія обіцяє аналогічну й для Windows.
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Браузер від DuckDuckGo
- Головною особливістю браузера від DuckDuckGo стане кнопка Fire.
- Після її натискання програма моментально закриє всі активні вкладки й повністю очистить історію відвідувань.
- Крім цього, Вайнберг пообіцяв, що продукт буде набагато швидшим, ніж прямий конкурент Google Chrome, оскільки буде вимагати менше оперативної пам'яті — цей факт уже начебто доведений ранніми тестами.
Нагадаємо, DuckDuckGo – це пошукова система, яка базується на принципах конфіденційності особистих даних. Вона не збирає ніякої інформації про користувачів, ніяк не відстежує їхню активність в мережі та не сортує пошукову видачу в рекламних цілях, базуючись на інформації про людину.
Браузер у DuckDuckGo вже існує для мобільних платформ — його можна завантажити на пристрої під управлінням iOS і Android з офіційних магазинів додатків Google Play Store та Apple App Store. Для користувачів комп'ютерів компанія дотепер пропонувала тільки спеціальне розширення для інших браузерів.