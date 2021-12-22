Вихід фірмового браузера для комп'ютерів анонсував генеральний директор DuckDuckGo Габріель Вайнберг в публікації про досягнення компанії у 2021 році та її плани на майбутнє. Версія для macOS вже знаходиться на стадії активного тестування, але компанія обіцяє аналогічну й для Windows.

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Браузер від DuckDuckGo

Головною особливістю браузера від DuckDuckGo стане кнопка Fire.

Після її натискання програма моментально закриє всі активні вкладки й повністю очистить історію відвідувань.

Крім цього, Вайнберг пообіцяв, що продукт буде набагато швидшим, ніж прямий конкурент Google Chrome, оскільки буде вимагати менше оперативної пам'яті — цей факт уже начебто доведений ранніми тестами.

Що цікаво, новинка працюватиме не на поширеному сьогодні ядрі Chromium, а на "механізмах рендерингу, що надаються ОС".

Зараз браузер недоступний для всіх, але версія для macOS вийде вже найближчим часом. Про строки виходу програми для Windows взагалі нічого невідомо.

Нагадаємо, DuckDuckGo – це пошукова система, яка базується на принципах конфіденційності особистих даних. Вона не збирає ніякої інформації про користувачів, ніяк не відстежує їхню активність в мережі та не сортує пошукову видачу в рекламних цілях, базуючись на інформації про людину.

Браузер у DuckDuckGo вже існує для мобільних платформ — його можна завантажити на пристрої під управлінням iOS і Android з офіційних магазинів додатків Google Play Store та Apple App Store. Для користувачів комп'ютерів компанія дотепер пропонувала тільки спеціальне розширення для інших браузерів.