Серед іншого у Wargaming наголосили, що увесь ігровий бізнес передано під місцеве управління Lesta Studio, яке більше не пов'язане з Wargaming.
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Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення,
– сказано в повідомленні.
Wargaming вже розпочала процес закриття своєї студії у Мінську. Компанія також обіцяє максимально можливу вихідну допомогу та підтримку співробітникам.
Заява Wargaming / Скриншот 24 каналу
Повний текст заяви Wargaming:
За останні тижні Wargaming провела стратегічний огляд бізнес-операцій у всьому світі. Компанія вирішила, що не володітиме та не керуватиме бізнесом в Росії й Білорусі і залишить обидві країни.
З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки в результаті цього рішення.
Ми завершимо операційний перехід з усією необхідною швидкістю, залишаючись при цьому в повній відповідності до всіх законів і забезпечуючи постійну безпеку та підтримку наших співробітників. Протягом перехідного періоду продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі й керуватимуться новим власником.
Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську, Білорусь.
Ми надамо максимально можливу вихідну допомогу та підтримку нашим співробітникам, порушеним зміною.
Попри масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені у майбутньому нашого бізнесу та прагнемо надавати нашим гравцям якісні ігри.
Як розробники з Wargaming підтримали Україну
- У перші дні війни студія Wargaming звільнила свого креативного директора через те, що той у своїх соцмережах відкрито підтримував російську військову агресію.
- Тоді ж вона активно допомагала своїм українським колегам та їхнім сім'ям перебратися в безпечні місця.
- А згодом керівництво студії ще й перерахувало один мільйон доларів у Червоний Хрест України.