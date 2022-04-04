Серед іншого у Wargaming наголосили, що увесь ігровий бізнес передано під місцеве управління Lesta Studio, яке більше не пов'язане з Wargaming.

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Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення,

– сказано в повідомленні.

Wargaming вже розпочала процес закриття своєї студії у Мінську. Компанія також обіцяє максимально можливу вихідну допомогу та підтримку співробітникам.



Заява Wargaming / Скриншот 24 каналу

Повний текст заяви Wargaming:

За останні тижні Wargaming провела стратегічний огляд бізнес-операцій у всьому світі. Компанія вирішила, що не володітиме та не керуватиме бізнесом в Росії й Білорусі і залишить обидві країни.

З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки в результаті цього рішення.

Ми завершимо операційний перехід з усією необхідною швидкістю, залишаючись при цьому в повній відповідності до всіх законів і забезпечуючи постійну безпеку та підтримку наших співробітників. Протягом перехідного періоду продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі й керуватимуться новим власником.

Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську, Білорусь.

Ми надамо максимально можливу вихідну допомогу та підтримку нашим співробітникам, порушеним зміною.

Попри масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені у майбутньому нашого бізнесу та прагнемо надавати нашим гравцям якісні ігри.

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