Розробник віруса Raccoon заразив свій комп'ютер, видавши власні дані

Вірус Raccoon, також відомий як Legion, Mohazo, та Racealer, призначений для крадіжки особистих даних жертв. Працює він у понад 60 додатках, зокрема 35 браузерах, зливаючи інформацію на центральний сервер.

Як виявилось, інцидент не є випадковістю. Все відбулось ще у лютому, проте спеціалісти, які відслідковують діяльність віруса, звернули на це увагу лише зараз.

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Навіщо розробник заразив сам себе

Як пише джерело, творець віруса запустив Raccoon у свій же комп'ютер, щоб перевірити нові функції. Його дані передались на керуючий сервер.

Пізніше платформа Hudson Rock Cavalier, яка відстежує зламані пристрої, виявила незвичну IP-адресу 1.1.1.1. Вона була спеціально змінена на керуючому сервері, щоб запобігти розкриттю справжньої адреси.

IP 1.1.1.1. зазвичай використовується Cloudflare (американська компанія, що надає послуги пом'якшення DDoS атак).

Адреса не потрапляла в поле зору спеціалістів раніше, оскільки не належала жодному з клієнтів компанії.

У результаті дані хакера стали доступні спеціалістам з інформаційної безпеки.

Розкритої інформації замало, щоб дізнатися особистість творця Raccoon – хакер ретельно підчистив систему, щоб не видати зайвого.

– хакер ретельно підчистив систему, щоб не видати зайвого. Серед даних виявили також cookie-файли. Вони показують, що злочинець відвідував російськомовний форум, популярний серед хакерів.

Raccoon відповідальний за понад мільйон скомпрометованих систем. Перша його поява зафіксована у 2019 році. Розповсюджується він за принципом сервісу – замовник оплачує підписку ціною 200 доларів на місяць. Жертвами віруса є як приватні особи, так і компанії. Для "клієнтів" доступна цілодобова підтримка клієнтів російською та англійською мовами.