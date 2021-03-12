Розробник з Каліфорнії Алан Холден вигадав неіснуючу мову програмування і назвав її милозвучно для нас – MOVA. Таким чином він вирішив виявляти рекрутерів і кандидатів, які брешуть в резюме.

Ця історія трапилася ще в 1998 році. Але нещодавно він поділився нею з журналістами.

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Як вигадав MOVA

У 1998 році розробник працював у компанії PeopleLink, Inc. Вони отримували чимало резюме від кандидатів. І щоб відсіяти тих, хто прибріхують в резюме, Холден придумав Multiple Object Versionless Architecture (або MOVA).

Звісно, у цієї мови не існувало стандартів або документації, було лише ім'я. Але це не заважало Холдену згадувати назву мови в розмові з кандидатами. При цьому шукачі роботи частенько вказували досвід в роботі з MOVA в резюме.

Щоб розвинути жарт, графічний дизайнер з PeopleLink навіть створив обкладинку з MOVA, схожу на популярні книги видавництва O'Reilly:.

При цьому розробник додав, що зараз такий прийом не надто актуальним, адже завжди можна перевірити дані як мінімум в LinkedIn і GitHub.