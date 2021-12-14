Розробник шпигунської програми Pegasus планує закрити підрозділ та продати компанію

Скандально відома ізраїльська компанія NSO Group, яка розробила програму Pegasus для стеження за людьми, розглядає можливість закриття підрозділу, який створював додаток. Не виключено, що керівники компанії продадуть увесь бізнес, через накопичені борги.

Джерела Bloomberg повідомляють, що наразі керівництво NSO Group веде переговори з кількома інвестиційними фондами. Серед варіантів вирішення проблем компанії розглядається рефінансування боргів, або ж її прямий продаж. Цікаво, що кредитори вже найняли юристів Willkie Farr & Gallagher.

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Хто може купити компанію

Серед потенційних власників розглядають два інвестиційних фонди зі США. Якщо сценарій буде реалізований, фонди витратить 200 мільйонів доларів на перепрофілювання технологій Pegasus для створення суворо захищених сервісів. Крім того, передбачається розвиток технологій безпілотників NSO.

Відключення сервісу Pegasus перетворить NSO на значно менш значущу й менш цінну компанію, оскільки саме цей підрозділ приносить їй близько половини усіх доходів. Очікується, що до кінця 2021 року доходи бізнесу становитимуть 230 мільйонів доларів, що на 8% менше, ніж у 2018 році.

Загострення ситуації навколо Pegasus

Нещодавно на NSO за злом своїх пристроїв подала до суду компанія Apple, заодно попередивши, що повідомлятиме користувачів, які стали цілями спонсорованих державними відомствами зломів.

Шпигунське ПЗ також імовірно використовувалося для стеження за журналістами, правозахисниками і навіть представниками Держдепартаменту США.

Раніше в компанії заявляли, що шпигунські технології продаються лише правоохоронним та урядовим організаціям для запобігання злочинів та терористичних актів, і NSO вже припинила співпрацю з клієнтами, які зловживали спеціальним софтом. Проте Міністерство торгівлі США внесло NSO до чорного списку.

У листопаді компанія заявляла про намір оскаржити це рішення, посилаючись на те, що її технології слугують інтересам національної безпеки та політики США.

Обмеження з боку американських органів влади чинять додатковий тиск на NSO, яка і без того заборгувала 450 мільйонів доларів. За прогнозами Moody's, суттєво зріс ризик того, що бізнес не зможе обслуговувати свої борги.