Розробник програмного забезпечення для закладів харчування заблокував 10 000 кафе у Росії

Компанія Poster POS зупинила роботу 10 тисяч кафе у Росії, заблокувавши доступ до свого ПЗ. Розробники таким чином вирішили привернути увагу підприємців та їх клієнтів до війни, яку розпочала їхня держава.

Poster POS — софт, який дозволяє рестораторам створити віртуальну карту зали, приймати та контролювати замовлення, вести касу, друкувати чеки, вести складський облік, базу клієнтів та список працівників. Як пише джерело, тепер замість звичного робочого інтерфейсу підприємці країни-окупанта бачать дещо інше.

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Що відомо

На екранах та чеках робочих терміналів з'явилися заклики зупинити війну.

При переході на сайт Poster POS з Росії власники бізнесу бачать правдиву інформацію про війну в Україні та заклик виходити вулиці російських міст на протести.

Фавікон (іконка сайту на вкладці браузера) при цьому змінюється на прапор України.



Заклик до росіян / Скриншот 24 каналу з сайту Poster POS

"Війна проти України. 24 лютого РФ почала війну проти України. Не "миротворчу" чи "рятувальну" операцію, як розповідають у ЗМІ, а повномасштабну війну проти всього народу України, держави Україна. Це стосується не тільки Донбасу, це повномасштабне вторгнення з усіх кордонів РФ і РБ, з використанням авіації, танків, крилатих і балістичних ракет. Прямо зараз співробітники Poster в Харкові, Києві, Дніпрі, Львові, Одесі спускаються в бомбосховища по 5-10 разів на день. Кількість жертв серед мирного населення вже перевищила 350 осіб. У такій ситуації ми більше не можемо надавати наші сервіси для територій Білорусі та Росії. У таке ж становище поставлені безліч інших українських IT-компаній. Ваші українські колеги по ресторанному бізнесу зараз стоять перед вибором: закритися і піти захищати свою батьківщину або розливати каву для волонтерів під звуки сирени. Хочете щось змінити? Виходьте на вулиці – ні війні!"

Крім того, нижче, під текстом, прикріплено відео з шокуючими кадрами наслідків війни та закликами до змін.

Колектив Poster POS заявив, що таким чином компанія хоче показати, що повномасштабну війну Росії проти України мають зупинити у тому числі й громадяни Росії.

Відключення від системи частково заблокує роботу закладів харчування. Вони не зможуть приймати замовлення – хіба вести всю реєстрацію замовлень та оплат на папері. Це слугуватиме додатковим тиском на російський бізнес. Обмеження обіцяють не знімати, доки окупант не припинить агресію в бік України.