Розробник хмарних рішень VMware припиняє роботу в Росії й Білорусі

VMware призупиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. У компанії наголосили, що підтримують Україну та вшановують хоробрість українського народу.

Що це означає для Росії

VMware – одна із топових компаній з виробництва хмарних рішень та віртуалізації у світі. На сьогодні більшість великих ІТ-систем (банки, енергетика тощо) використовують публічні або приватні хмари на базі VMware.

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Вихід компанії з Росії означатиме зупинку підтримки у вирішенні інцидентів та важливих оновлень, що зрештою призведе до неможливості використання сучасних хмарних рішень. Про це у своєму телеграм-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Заява компанії

Ще 2 березня VMware опублікувала заяву, в якій мовилося:

VMware припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Ми підтримуємо Україну і високо оцінюємо хоробрість українського народу… Це рішення включає призупинення всіх продажів, підтримки та професійних послуг в обох країнах відповідно до зобов'язання VMware дотримуватися санкцій та обмежень.

Технологічні гіганти покидають Росію

Нещодавно Росію покинули такі компанії, як Oracle та SAP. До санкцій, зокрема, припинення діяльності в країні-окупанта, долучилися й інші техногіганти:

Amazon,

AMD,

Apple,

Dell,

HP,

Global Foundries,

Lenovo.

Варто зазначити, що останнім часом довкола Росії затягується ІТ-петля, закриваючи її від західних технологій обробки інформації та послуг. І це лише початок! До середини березня буде набагато більше постачальників систем зберігання даних та інших ІТ-постачальників, які приєднаються до санкцій та покинуть російський ринок.