Що це означає для Росії
VMware – одна із ТОП компаній з виробництва хмарних рішень та віртуалізації у світі. На сьогодні більшість великих ІТ-систем (банки, енергетика тощо) використовують публічні або приватні хмари на базі VMware.
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Вихід компанії з Росії означатиме зупинку підтримки у вирішенні інцидентів та важливих оновлень, що зрештою призведи до неможливості використання сучасних хмарних рішень. Про це у своєму телеграм-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Заява компанії
Ще 2 березня VMware опублікувала заяву, в якій мовилося:
VMware припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Ми підтримуємо Україну і високо оцінюємо хоробрість українського народу… Призупинення операцій включає призупинення всіх продажів, підтримки та професійних послуг в обох країнах відповідно до зобов'язання VMware дотримуватися санкцій та обмежень.
Технологічні гіганти покидають Росію
Нещодавно Росію покинули такі компанії, як Oracle та SAP. До санкцій, зокрема припинення діяльності в країні окупанта долучилися й інші техногіганти, такі, як:
- Amazon,
- AMD,
- Apple,
- Dell,
- HP,
- Global Foundries,
- Lenovo.