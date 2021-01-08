Дослідники китайської академії космічних технологій розробили вкрай незвичайний зовнішній акумулятор для зарядки смартфонів та інших пристроїв. Ґаджет являє собою спеціальний термос, здатний виробляти енергію завдяки нагріванню від рідини.

За словами творців незвичайного приладу, в ньому використовується високоефективна технологія термоелектричного перетворення, що застосовується в аерокосмічній галузі, повідомляє Gizmochina.

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Як це працює

Під час наповнення термоса гарячою рідиною ґаджет перетворює тепло в електрику, даючи змогу тим самим заряджати інші пристрої. Примітно, що енергія акумулюється у кришці, до якої кабелем і підключається смартфон. При бажанні кришку-акумулятор можна використовувати окремо, заряджаючи різні ґаджети по бездротовому протоколу.

Як працює термос, відео:

На жаль, технічні характеристики апарату не розкриваються. Лише уточнюється, що термос здатний зберігати воду при температурі вище 65 ° C теплою протягом 6 годин і стільки ж підтримувати її холодної при температурі нижче 9 ° C.