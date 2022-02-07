Розроблено революційну мембрану для паливних елементів, яка очищує забруднене повітря

Фахівці зі США розробили новий тип мембрани для паливних елементів. Вона стала дешевшою та екологічно чистою альтернативою традиційній технології і очищує 99% вуглекислого газу (CO2) у повітрі.

Створений та випробуваний ними метод уловлювання CO2 з повітря наближає появу на ринку ефективніших систем фільтрації повітря для космічних кораблів або підводних човнів.

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Робота над над покращенням гідроксидомбенної мембрани (HEM) для паливних елементів велася дослідниками з Університету Делавера протягом кількох років. Успіху заважав один серйозний недолік HEM – такі мембрани дуже чутливі до присутності у повітрі вуглекислого газу.

Перетворити недолік у перевагу

По суті, через значний вміст CO2 у повітрі паливний елемент не міг "дихати". Через це його ефективність різко падала на 20%. Але кілька років тому дослідники зрозуміли, що недолік можна обернути на користь для очищення повітря від вуглекислого газу.

Щойно ми копнули глибше, ми зрозуміли, що паливні елементи захоплювали практично весь вуглекислий газ, який в них потрапляв, і дуже добре справлялися з його відділенням,

– сказав дослідник Брайан Сецлер.

Вчений зазначив, що хоч таке тотальне поглинання CO2 погано позначається на паливному елементі, якщо цей процес використовувати в окремому пристрої можна отримати систему сепарування CO2.

Випробування показали, що такий підхід добре працює: прототип розміром 5 на 5 сантиметрів продемонстрував 99% ефективності вловлювання двоокису вуглецю з атмосфери. Пристрій розміром з металеву банку для коли може фільтрувати 10 літрів повітря за хвилину, вловивши 98% CO2.

Застосування технології

За підрахунками вчених, апарат, придатний для використання в автомобілях, буде розміром із велику пляшку молока обсягом 1 галон (3,78 літра).

Але цю технологію, що працює на водні, можна застосовувати і в інших галузях, наприклад, для очищення повітря від вуглекислого газу в космічних кораблях або підводних човнах, де необхідно мати постійну систему фільтрації або авіації.