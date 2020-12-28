Вчені з Сінгапуру змусили епоксидну смолу затвердіти впливом слабкого і швидкого магнітного поля. Вони не застосовували традиційне нагрівання. Розробка знайде застосування там, де звичайні засоби не підходять: наприклад, при закріпленні ізоляції, яка ускладнює використання тепла та світла.

Більшість клеїв на основі епоксидної смоли тверднуть під дією зовнішніх факторів — тепла, світла, вологості. Нещодавно сінгапурським вченим вдалося створити клей, застигає під впливом магнітного поля. Про це вчені з Наньянського технологічного університету пишуть в статті, опублікованій в журналі Applied Materials Today.

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Що відомо

Перевагою нової технології є її економність і швидкість. В той час, коли закріплення епоксидного клею в одних випадках вимагає багатьох годин нагрівання в печі, грам нового клею потребує для застигання 16,6 Вт*год енергії, що в 120 разів менше. Процес займає не більше декількох хвилин, а міцність з'єднання досягає 6,5 мегапаскаля, не поступаючись існуючим складам.

Для досягнення потрібного ефекту автори додали в клейову смолу суміш наночастинок марганцю, цинку і оксиду заліза. Зовнішнє змінне магнітне поле змушує їх нагріватися, прогріваючи навколишню масу полімерів, які і застигають.

Найважливішим досягненням стало затвердіння під мінімальним магнітним полем, щоб не допустити перегріву склеюваних поверхонь. Багато поверхонь, з якими ми хочемо працювати, вкрай чутливі до температури: це такі речі, як гнучка Електроніка або біорозкладані пластмаси,

— говорить Террі Стіл, один з авторів статті.

Розробники додають, що новинка вже була з успіхом випробувана на різних матеріалах, включаючи пластик, кераміку і деревину, дозволивши міцно з'єднати їх з мінімальними витратами часу і енергії. Стіл і його колеги впевнені, що такий клей знайде широке застосування всюди, але перш за все — там, де потрібне масове виробництво вуглепластикових деталей, будь то виготовлення спортивних аксесуарів чи автомобілів. Вони вже ведуть переговори про комерційний продаж технології.