На виставці Consumer Electronics Show 2021 розробники з Сан-Франциско, США, представили окуляри зі змінною оптичною силою лінз. Їх можна налаштувати на бажану дальність зору.

Окуляри VOY за 79 доларів дозволяють змінювати фокусування кожної лінзи від -5 до + 2. В оправу вбудовані диски, як у бінокля, що дозволяє налаштовувати лінзи в залежності від того, на що дивиться власник, повідомляє Daily Mail.

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Що відомо

Багато людей, які носять окуляри, змушені постійно міняти пару "для дальності" на пару для читання і назад. Розробники VOY хочуть допомогти людям, що страждають від постійної необхідності носити різні окуляри для різних видів діяльності.

Окуляри використовують технологію, розроблену Луїсом Альваресом, лауреатом Нобелівської премії з фізики 1968 року. Дві полікарбонатні пластини з кожного боку окулярів ковзають один по одному при обертанні коліщатка, вбудованого в оправу. Залежно від положення пластин регулюється сила лінз.

Така технологія використовується в камерах з зумом для смартфонів і в медичних пристроях.

Окуляри VOY випускаються як в звичайному, так і в сонцезахисному варіанті і мають блокування синього світла, УФ-захисне покриття та покриття проти відблиску.