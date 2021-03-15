У Швеції розробили струмопровідну нитку для тканини, здатної генерувати енергію

Вчені з технічного університету Чалмерса (Швеція) створили струмопровідну целюлозну нитку. Відкриття здатне зробити наш одяг більш функціональним.

Розробники технології збираються застосовувати її в текстильних виробах, здатних генерувати електрику. Зокрема, для живлення мініатюрних натільних гаджетів.

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Перспективи винаходу

Новинка являє собою деревні целюлозні нитки, пофарбовані електропровідним біосумісним полімером PEDOTT:PSS. Їх висока провідність може бути збільшена шляхом додавання срібних нанодротів.

Унікальну нитку можна вшивати в тканину за допомогою швейної машинки. В результаті такий термоелектричний текстиль генерує електрику під дією тепла.



Унікальну нитку можна вшивати в тканину за допомогою швейної машинки / Фото Chalmers University of Technology

За словами докторанта кафедри хімії та хімічної інженерії Технологічного університету Чалмерса Созан Дарабі, такі нитки дозволять створювати одяг з екологічних матеріалів з вбудованими електронними та інтелектуальними функціями.

Однією з важливих сфер, де можна застосувати технологію, є охорона здоров'я, де такі функції, як регулювання, моніторинг та вимірювання різних показників здоров'я можуть бути надзвичайно корисними.