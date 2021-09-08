До спеціального релізу увійшли не лише смартфони, а й деякі інші пристрої та комплектуючі. Ціни такі: 3950 доларів за коробку, де головною "зіркою" був Samsung Galaxy Z Fold3 і 2550 доларів за коробку з Z Flip3. Купити їх можна було в офіційному магазині Samsung.

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Продано за 5 секунд

Як заявила компанія пізніше, всі смартфони розпродали всього за 5 секунд. Наступна партія надійде у продаж 17 верес

У комплекті присутні:

спеціальна версія складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 або Z Flip3,

годинник Samsung Galaxy Watch4,

навушникиGalaxy Buds2,

пристрій для бездротової зарядки три в одному,

шкіряний захисний чохол,

ремінець,

інші аксесуари.

Комплектація Samsung Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 Thom Browne Edition / Фото Samsung

Згідно зі статистикою, найбільшою популярністю новинки користуються у молодої аудиторії. Близько 49 відсотків смартфонів Galaxy Z Fold3 замовляють саме клієнти у віці від 20 до 30 років. На Galaxy Z Flip3 припадає 57 відсотків замовлень від молоді.

Це й не дивно, адже Samsung розгорнула активну рекламну кампанію, а рамках якої її новинки можна було побачити у різноманітних серіалах та фільмах, наприклад, на Netflix, у тому числі й у шоу, орієнтованих на підлітків.

Нагадаємо, смартфони Samsung Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 презентували 11 серпня. Смартгодинники Galaxy Watch 4 та навушники Galaxy Buds 2 представили на тій же презентації.