До спеціального релізу увійшли не лише смартфони, а й деякі інші пристрої та комплектуючі. Ціни такі: 3950 доларів за коробку, де головною "зіркою" був Samsung Galaxy Z Fold3 і 2550 доларів за коробку з Z Flip3. Купити їх можна було в офіційному магазині Samsung.
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Продано за 5 секунд
Як заявила компанія пізніше, всі смартфони розпродали всього за 5 секунд. Наступна партія надійде у продаж 17 верес
У комплекті присутні:
- спеціальна версія складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 або Z Flip3,
- годинник Samsung Galaxy Watch4,
- навушникиGalaxy Buds2,
- пристрій для бездротової зарядки три в одному,
- шкіряний захисний чохол,
- ремінець,
- інші аксесуари.
Комплектація Samsung Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 Thom Browne Edition / Фото Samsung
Згідно зі статистикою, найбільшою популярністю новинки користуються у молодої аудиторії. Близько 49 відсотків смартфонів Galaxy Z Fold3 замовляють саме клієнти у віці від 20 до 30 років. На Galaxy Z Flip3 припадає 57 відсотків замовлень від молоді.
Це й не дивно, адже Samsung розгорнула активну рекламну кампанію, а рамках якої її новинки можна було побачити у різноманітних серіалах та фільмах, наприклад, на Netflix, у тому числі й у шоу, орієнтованих на підлітків.