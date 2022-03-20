Розповіли користувачам правду: офіційну сторінку російської соцмережі "ВКонтакте" зламали

Сторінку соцмережі "ВКонтакте" зламали хакери. Від імені сторінки користувачі почали отримувати повідомлення, які висвітлюють правдиві факти про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

Повідомлення почали надходити користувачам "ВКонтакте" у неділю. У тексті мовиться про кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей.

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Детальніше про повідомлення

З повідомлень росіяни можуть дізнатися, що з моменту початку так званої "спецоперації", російські війська не змогли виконати жодних поставлених завдань. Також наводяться дані про втрати російської армії та кількість полонених, які влада приховує від своїх громадян.

Варто зазначити, що офіційна сторінка "ВКонтакте" має чималу авдиторію – 12,4 мільйона підписників. Тож чимала кількість користувачів соцмережі має шанс дізнатися правду про військові злочини Росії та війну в Україні.



Скриншот повідомлень, які отримали користувачі

Крім інформації про реальний стан речей в Україні у тексті також міститься заклик до громадян Росії виходити на вулиці, виступати проти війни в Україні та вимагати відставки Путіна.

Користувачі соцмережі також почали отримувати від імені офіційної сторінки відео, яке демонструє жорстокі наслідки злочинів окупантів.