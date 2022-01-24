Розпізнає обличчя в масці: у Японії тестують систему безконтактних платежів

Новітнім системам розпізнавання обличчя маски не перешкода. Нещодавно японська компанія Glory почала випробувати платіжну систему, яка дозволяє залишатися в масці в момент ідентифікації користувача.

У японському місті Ніігата стартував пілотний проєкту з використання нової платіжної системи в десяти магазинах. Мер міста навіть зміг особисто переконатися в ефективності нової розробки.

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Як працює нова система

Розташований на стійці кафе планшет з камерою протягом кількох секунд розпізнав власника банківської картки в медичній масці та списав необхідну суму з його рахунку. Експеримент триватиме до середини лютого, магазини стимулюють покупців брати в ньому участь шляхом надання різноманітних бонусів та подарунків. На території університету в Осаці такий платіжний термінал також функціонує.

Система отримала попередню назву BioPay. Компанія Glory розраховує продовжити її використання у магазинах, позбавлених касових апаратів та продавців. Клієнти обслуговуватимуть себе самостійно, розплачуючись на виході в терміналі за допомогою процедури сканування обличчя. Знімати маску для цього теж не потрібно.

Для роботи з BioPay необхідно пройти попередню реєстрацію, прив'язавши до банківського рахунку зображення обличчя.

Нещодавно за допомогою машинного навчання команда наукових співробітників з Китаю та Австралії навчила алгоритм визначати, скільки років людині та скільки їй залишилося жити. Для цього програмі достатньо лише просканувати сітківку людського ока.