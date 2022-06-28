HTC, що це таке: розпіарений Desire 22 Pro виявився зовсім не флагманом

HTC хотіла випустити новий смартфон у квітні, однак перенесла реліз на червень. Тайванський виробник обіцяв флагман, орієнтований на технології віртуальної та доповненої реальності. І якщо з останнім усе добре, то з першим – не склалося.

HTC втратила свої позиції на ринку смартфонів і згодом майже перестала їх випускати, зосередившись на бюджетних моделях для окремих ринків. Однак періодично все ж випускала ґаджети, які виділялися серед інших. Останнім таким був U12+ у 2018 році.

Цікаво Чутки підтверджено: HTC дійсно готує флагманський смартфон і вже розповіла, яким він буде

HTC Desire 22 Pro

Новий смартфон не може похвалитися флагманськими характеристиками.

В основі лежить процесор SoC Snapdragon 695 – восьмиядерний чип, створений за 6-нанометровою технологією. Попри те, що він відносно новий – випущений у жовтні 2021 року – це все ж не рішення для флагманів. Його встановлюють у бюджетні моделі ціною від 250 до 400 доларів.

– восьмиядерний чип, створений за 6-нанометровою технологією. Попри те, що він відносно новий – випущений у жовтні 2021 року – це все ж не рішення для флагманів. Його встановлюють у бюджетні моделі ціною від 250 до 400 доларів. HTC Desire 22 Pro отримав екран з діагоналлю 6,6 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 120 герців.

Основна камера має три датчики роздільною здатністю 64, 13 і 5 мегапікселів .

. Судячи з рендерів, перископного модуля немає, значить "оптичний зум" буде досягатися за рахунок різниці фокусних відстаней різних об'єктивів.

Набір пам'яті лише один: 8 гігабайтів оперативної та 128 гігабайтів постійної .

. У конфігурації пристрою також захист відповідно до ступеня IP67, що дійсно не часто зустрічається в моделях такого рівня.

Акумулятор ємністю 4520 міліампер-годин.

Підтримується як бездротова, так і зворотна бездротова зарядка.

Працює все на Android 12.

Віртуальна та доповнена реальності – де вони

На етапі маркетингової кампанії HTC обіцяла, що новий смартфон буде орієнтований на віртуальну та доповнену реальності. У Desire 22 Pro встановлені додатки Vive Avatar для створення віртуальних аватарів і Vive Wallet для управління цифровими активами. Також виробник рекомендує використовувати смартфон в якості VR-контролера для окулярів Vive Flow.

Ціна

За новинку компанія просить 405 доларів, що сьогодні становить майже 12 тисяч гривень.