HTC, що це таке: розпіарений Desire 22 Pro виявився зовсім не флагманом
Джерело:Equalleaks
HTC хотіла випустити новий смартфон у квітні, однак перенесла реліз на червень. Тайванський виробник обіцяв флагман, орієнтований на технології віртуальної та доповненої реальності. І якщо з останнім усе добре, то з першим – не склалося.
HTC втратила свої позиції на ринку смартфонів і згодом майже перестала їх випускати, зосередившись на бюджетних моделях для окремих ринків. Однак періодично все ж випускала ґаджети, які виділялися серед інших. Останнім таким був U12+ у 2018 році.
Цікаво Чутки підтверджено: HTC дійсно готує флагманський смартфон і вже розповіла, яким він буде
HTC Desire 22 Pro
Новий смартфон не може похвалитися флагманськими характеристиками.
- В основі лежить процесор SoC Snapdragon 695 – восьмиядерний чип, створений за 6-нанометровою технологією. Попри те, що він відносно новий – випущений у жовтні 2021 року – це все ж не рішення для флагманів. Його встановлюють у бюджетні моделі ціною від 250 до 400 доларів.
- HTC Desire 22 Pro отримав екран з діагоналлю 6,6 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 120 герців.
- Основна камера має три датчики роздільною здатністю 64, 13 і 5 мегапікселів.
- Судячи з рендерів, перископного модуля немає, значить "оптичний зум" буде досягатися за рахунок різниці фокусних відстаней різних об'єктивів.
- Набір пам'яті лише один: 8 гігабайтів оперативної та 128 гігабайтів постійної.
- У конфігурації пристрою також захист відповідно до ступеня IP67, що дійсно не часто зустрічається в моделях такого рівня.
- Акумулятор ємністю 4520 міліампер-годин.
- Підтримується як бездротова, так і зворотна бездротова зарядка.
- Працює все на Android 12.
Віртуальна та доповнена реальності – де вони
На етапі маркетингової кампанії HTC обіцяла, що новий смартфон буде орієнтований на віртуальну та доповнену реальності. У Desire 22 Pro встановлені додатки Vive Avatar для створення віртуальних аватарів і Vive Wallet для управління цифровими активами. Також виробник рекомендує використовувати смартфон в якості VR-контролера для окулярів Vive Flow.
Ціна
За новинку компанія просить 405 доларів, що сьогодні становить майже 12 тисяч гривень.