Розміром з літак: який розмах крил мав найбільший "птах" всіх часів

У XXI столітті найбільші летючі істоти – це кондори та альбатроси з розмахом крил близько 3 метрів. Але якою була б реакція людства, якби у небі літала тварину, розмах крил яких складає понад 11 метрів? Звісно, шокуючою. Саме такий "птах" під назвою Кетцалькоатль дивував своїми розмірами близько 68 мільйонів років тому.

Quetzalcoatlus northropi – це найбільша літаюча істота, яка коли-небудь здіймалася в небо. Перші скам'янілості гіганта були виявлені в Техасі, США, у національному парку Біг-Бенд. Птерозавр жив у пізньому крейдовому періоді на теренах сучасної Північної Америки. Назва Quetzalcoatlus походить від імені ацтекського пернатого бога-змія, Кетцалькоатля. Інша частина назви, – "northropi" – має ще цікавішу історію, адже походить від прізвища американського авіаконструктора Джона Кнудсена Нортропа, засновника компанії Northrop, який керував розробкою великих безхвостих літаків типу "літаюче крило", що нагадує Quetzalcoatlus.

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Летючий велетень Кетцалькоатль: дивитись відео онлайн

Розміри Quetzalcoatlus northropi

Quetzalcoatlus є членом сімейства Azhdarchidae – високорозвинених беззубих птерозаврів з незвичайно довгою жорсткою шиєю. Ймовірно, птерозавр важив від 80 до 200 кілограмів, а розмах крил сягав 11 метрів! Така ж довжину крил має літак Cessna 172. Кетцалькоатль, на думку вчених, міг набрати швидкості до 130 кілометрів на годину й залишатися в повітрі до 10 днів.

Враховуючи розміри "птаха" та його вагу, спеціалісти вважають, що злетіти він міг лише зістрибнувши зі скелі або збігаю в низ зі схилу.

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Людина відносно Quetzalcoatlus northropi / Фото Flickr

Чи жили на Землі ще летючі істоти подібного розміру

Ні. Коли разючий вид Quetzalcoatlus northropi вимер, йому на зміну прийшли інші птерозаври. Один з них – Pelagornis sandersi, які жили 25 мільйонів років тому. Розмах їхніх крил становив 7,4 метра, що значно менше, ніж у Кетцалькоатля.